banner ad

Cae prófugo al presentarse a votar durante las elecciones bonaerenses

Eric Olivera
detenido

Un joven de 23 años, identificado como R.J.C., fue detenido en la jornada electoral de este domingo tras ser acusado de apuñalar a otro hombre durante una pelea en Berisso. El incidente tuvo lugar el día anterior, cuando la víctima, L.S. Aguirre, de 29 años, recibió heridas graves que lo dejaron al borde de la muerte.

¿Qué sucedió en la pelea de Berisso?

La pelea ocurrió el 6 de septiembre en las calles 37 y 177 de Berisso. Aguirre fue trasladado al Hospital Mario Larrain, donde permanece “estable, pero bajo asistencia respiratoria y con riesgo de vida”. Las autoridades, alertadas por el suceso, comenzaron una investigación inmediata.

Baja participación electoral: ¿Un reflejo de la desilusión política en Provincia de Buenos Aires?
Mirá también:

Baja participación electoral: ¿Un reflejo de la desilusión política en Provincia de Buenos Aires?

La DDI de La Plata, bajo la dirección del fiscal Dr. Garganta (UFIJ 11), identificó rápidamente al sospechoso a través de cámaras de seguridad y testimonios. Esto permitió que se emitiera una orden de detención por “Homicidio en Grado de Tentativa”.

Un operativo policial en la jornada electoral

Consciente de que R.J.C. debía votar en las elecciones provinciales, la Policía Bonaerense organizó un operativo encubierto en la Escuela EP N° 10, ubicada en las calles Montevideo y 74 de Berisso. El plan buscaba capturarlo sin alterar el desarrollo de la votación.

Cuando R.J.C. se presentó en el establecimiento para emitir su voto, fue detenido de inmediato por los agentes, quienes habían tomado precauciones para asegurar el normal curso del proceso electoral.

Más detenciones durante el operativo

La detención de R.J.C. forma parte de una serie de arrestos realizados por la Policía Bonaerense en el mismo día. Este operativo empleó la jornada electoral como una estrategia para atrapar a prófugos, que incluyen varios casos de abuso agravado en localidades como Tigre, Quilmes y La Matanza.

Las autoridades han indicado que este tipo de operativos se continuará implementando en futuras elecciones para garantizar la seguridad pública.

Elecciones en Provincia: Expectativa por los primeros resultados
Mirá también:

Elecciones en Provincia: Expectativa por los primeros resultados
Compartir este artículo
mapa e
Elecciones bonaerenses: ¿Cómo se divide el mapa electoral?
Provincia
ELECCIONES 2025
Elecciones Bonaerenses: ¿Cuántos municipios integran la Quinta Sección y qué se vota este domingo
Recetas
elecciones 2025 va
Baja participación electoral: ¿Un reflejo de la desilusión política en Provincia de Buenos Aires?
Provincia
ELECCIONES provincia buenos aires
Elecciones 2025: Este domingo los bonaerenses van a las urnas
Provincia
Tres amigos mueren al chocar su camioneta contra un tren en Entre Ríos mientras iban a pescar
Tres amigos mueren al chocar su camioneta contra un tren mientras iban a pescar
Provincia
Buenos Aires se prepara para las urnas: elecciones provinciales y municipales el 7 de septiembre
Elecciones en Provincia: Expectativa por los primeros resultados
Provincia
Kicillof enfrenta un desafío clave en elecciones bonaerenses por el futuro del peronismo
Elecciones bonaerenses 2025: qué se define en la Legislatura
Provincia

Más leídas