Cae prófugo al presentarse a votar durante las elecciones bonaerenses

Un joven de 23 años, identificado como R.J.C., fue detenido en la jornada electoral de este domingo tras ser acusado de apuñalar a otro hombre durante una pelea en Berisso. El incidente tuvo lugar el día anterior, cuando la víctima, L.S. Aguirre, de 29 años, recibió heridas graves que lo dejaron al borde de la muerte.

¿Qué sucedió en la pelea de Berisso?

La pelea ocurrió el 6 de septiembre en las calles 37 y 177 de Berisso. Aguirre fue trasladado al Hospital Mario Larrain, donde permanece “estable, pero bajo asistencia respiratoria y con riesgo de vida”. Las autoridades, alertadas por el suceso, comenzaron una investigación inmediata.

La DDI de La Plata, bajo la dirección del fiscal Dr. Garganta (UFIJ 11), identificó rápidamente al sospechoso a través de cámaras de seguridad y testimonios. Esto permitió que se emitiera una orden de detención por “Homicidio en Grado de Tentativa”.

Un operativo policial en la jornada electoral

Consciente de que R.J.C. debía votar en las elecciones provinciales, la Policía Bonaerense organizó un operativo encubierto en la Escuela EP N° 10, ubicada en las calles Montevideo y 74 de Berisso. El plan buscaba capturarlo sin alterar el desarrollo de la votación.

Cuando R.J.C. se presentó en el establecimiento para emitir su voto, fue detenido de inmediato por los agentes, quienes habían tomado precauciones para asegurar el normal curso del proceso electoral.

Más detenciones durante el operativo

La detención de R.J.C. forma parte de una serie de arrestos realizados por la Policía Bonaerense en el mismo día. Este operativo empleó la jornada electoral como una estrategia para atrapar a prófugos, que incluyen varios casos de abuso agravado en localidades como Tigre, Quilmes y La Matanza.

Las autoridades han indicado que este tipo de operativos se continuará implementando en futuras elecciones para garantizar la seguridad pública.