BYD Dolphin Mini: el auto eléctrico que llegó para “democratizar” el segmento en Argentina (Precios 2026)

Si estabas esperando una señal para pasarte a la movilidad eléctrica, esta podría ser la definitiva. El BYD Dolphin Mini ya rueda oficialmente por las calles argentinas y no es solo “otro auto a batería”: es la apuesta más agresiva del gigante chino para conquistar el mercado local con una ecuación precio-producto que está haciendo ruido. Te contamos todo lo que necesitás saber antes de pisar el concesionario: precios actualizados a enero de 2026, autonomía real y por qué todos hablan de su garantía.

Cuánto cuesta el BYD Dolphin Mini en Argentina hoy

A diferencia de otros lanzamientos que llegan con precios prohibitivos, el Dolphin Mini se posiciona agresivamente para competir no solo contra otros eléctricos, sino contra hatchbacks tradicionales del segmento B full equipo. A enero de 2026, estos son los valores de referencia oficiales:

BYD Dolphin Mini GL (entrada de gama): US$ 22.990

US$ 22.990 BYD Dolphin Mini GS (tope de gama): US$ 23.990

Dato clave para tu bolsillo: La diferencia entre ambas versiones es de apenas 1.000 dólares. Teniendo en cuenta que la versión GS ofrece mayor autonomía y equipamiento de confort superior, la mayoría de los compradores se está volcando a esta opción. Además, recordá que en muchas ciudades argentinas (como CABA, Mendoza o Neuquén) los autos eléctricos no pagan patente, lo que representa un ahorro anual gigantesco.

Autonomía: ¿Sirve para viajar o es solo para la ciudad?

Esta es la pregunta del millón. El Dolphin Mini llega con dos configuraciones de batería (Blade Battery de litio-ferrofosfato, la tecnología más segura de la marca), que definen su uso:

Versión GL: Batería de 30.08 kWh . Ofrece una autonomía declarada (ciclo NEDC) de 300 km . En uso real mixto (ciudad/autopista), podés esperar unos 240-260 km . Ideal para el día a día urbano.

Batería de . Ofrece una autonomía declarada (ciclo NEDC) de . En uso real mixto (ciudad/autopista), podés esperar unos . Ideal para el día a día urbano. Versión GS: Batería de 38 kWh. Autonomía declarada de 380 km (NEDC). En la vida real, te rendirá cerca de 310-330 km.

Tiempo de carga: Lo mejor es que admite carga rápida en corriente continua (DC). Podés cargar del 30% al 80% en apenas 30 minutos. En casa, con un Wallbox (que para los primeros clientes viene bonificado), la carga completa toma unas 6 a 8 horas, perfecto para dejarlo enchufado a la noche como si fuera un celular.

Seguridad y Tecnología: Lo que sorprende por el precio

Acá es donde BYD patea el tablero. A diferencia de otros “citycars” que escatiman en seguridad, el Dolphin Mini viene de serie con estándares altos:

6 Airbags de serie (frontales, laterales y de cortina) en todas las versiones.

(frontales, laterales y de cortina) en todas las versiones. Control de estabilidad y tracción.

Frenos a disco en las 4 ruedas.

Pantalla giratoria de 10.1″: El clásico de BYD. Podés usarla horizontal o vertical (ideal para el GPS). Compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

El clásico de BYD. Podés usarla horizontal o vertical (ideal para el GPS). Compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Butacas deportivas de una sola pieza y terminaciones en materiales blandos (ecocuero) que elevan la percepción de calidad muy por encima de un Kwid E-Tech.

Garantía y Posventa: El as bajo la manga

Para derribar el mito de la “confiabilidad china”, BYD ofrece en Argentina una de las garantías más extensas del mercado, respaldada por una red de concesionarios que ya opera en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza:

Garantía del vehículo: 6 años o 150.000 km.

6 años o 150.000 km. Garantía de la batería y motor: 8 años o 150.000 km.

Además, los primeros compradores están accediendo a beneficios como los primeros servicios de mantenimiento bonificados y la instalación del cargador domiciliario.

¿Te conviene comprarlo?

Si buscás un segundo auto para la familia, o si tu recorrido diario no supera los 150 km, el BYD Dolphin Mini es imbatible en costos operativos. Gastás una fracción en “combustible” (electricidad) comparado con la nafta, te olvidás de la patente en varios distritos y tenés un auto ágil, tecnológico y seguro. Su rival más directo, el Renault Kwid E-Tech, ofrece menos potencia y equipamiento por un precio similar, lo que deja al modelo de BYD muy bien parado en la comparativa 2026.