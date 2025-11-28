Brutal agresión escolar: Una maestra podría perder un ojo tras ser golpeada por una madre

Eric Olivera
escuela madre docente

En un nuevo episodio de violencia en el ámbito escolar, una maestra de primaria fue agredida a golpes por la madre de un alumno en San Martín, Provincia de Buenos Aires. La docente, cuyo nombre no ha sido revelado, corre el riesgo de perder un ojo tras la brutal agresión que tuvo lugar en la escuela 84 Teniente Benjamín Matienzo, del barrio Sarmiento.

AGRESIÓN EN LA ESCUELA 84

Según testigos, el hecho ocurrió cuando la jornada del turno mañana llegaba a su fin. Al momento de retirar a los estudiantes, la madre de un alumno abordó a la docente de manera violenta, la insultó y comenzó a agredirla físicamente. La agresión se produjo ante la mirada de otros docentes, padres y alumnos.

Tensiones políticas y demoras en la Legislatura bonaerense complican el avance del endeudamiento 2026
Mirá también:

Tensiones políticas y demoras en la Legislatura bonaerense complican el avance del endeudamiento 2026

“Fue cuando estaban retirando a los chicos de la escuela. La madre agarró a la docente y la agredió. La docente resultó herida y fue hospitalizada”, relató Alejandro, otro maestro de la institución, ante un canal de televisión.

CONSECUENCIAS GRAVES PARA LA DOCENTE

Tras la agresión, la maestra fue trasladada a un centro de salud local donde recibió atención médica. Sin embargo, debido a la violencia sufrida, corre el riesgo de sufrir gravísimas consecuencias. Una colega de la víctima declaró: “La maestra está con un ojo comprometido, podría perderlo”. A pesar de la gravedad de la situación, aún no se ha radicado una denuncia contra la agresora.

RECLAMO DE UNA COMUNIDAD EN ALERTA

Ante esta nueva manifestación de violencia, los docentes del municipio han convocado un paro distrital y una movilización para reclamar mayores medidas de seguridad en las aulas. La medida de fuerza incluye la participación de los gremios docentes AMET, FET, SADOP, SUTEBA, UDOCBA y UDA. “Ya no podemos más, necesitamos que alguien cuide de los docentes”, expresó Carina, compañera de la docente agredida, quien aseguró que estas situaciones de violencia se vienen dando en todas las escuelas de San Martín.

Provincia Compras lanza una promoción especial por el Black Friday con cuotas sin interés
Mirá también:

Provincia Compras lanza una promoción especial por el Black Friday con cuotas sin interés
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Diseño sin título 20251127 151708 0000
Dolor y conmoción: quién es la profesional que perdió la vida en los acantilados de Mar del Plata
Provincia Sociedad
Kicillof presenta su plan económico ante intendentes y legisladores para evitar el estancamiento
La Provincia declara emergencia económica y tensa la relación con los municipios
Provincia
Micro de pasajeros volcó en Ruta 2: al menos dos muertos y decenas de heridos en el accidente
Tragedia en la Ruta 2: el chofer del micro se negó a declarar y fue trasladado a Batán
Provincia
FotoJet 2025 11 26T134020.391
Joven de 16 confesó haber asesinado a su novio y está prófuga: la buscan desesperadamente y hay recompensa
Nacionales
contador muni
Al menos 80 municipios enfrentan serias dificultades para pagar el aguinaldo
Provincia
FAECYS anuncia nueva escala salarial para empleados de comercio en el segundo semestre 2025
Aumento confirmado para Empleados de Comercio: ¿Cómo quedan los salarios con aguinaldo?
Sociedad
Mar de las pampas
Escapada perfecta: La “ruta verde” de la Costa para el finde largo de diciembre
Provincia Turismo

Más leídas