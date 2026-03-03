AUBASA se presentó a licitación para administrar rutas nacionales

La empresa Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), controlada por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, formalizó su participación en la licitación pública nacional destinada a concesionar tramos estratégicos de la Red Federal de Concesiones – Etapa II.

El proceso, impulsado por el Ministerio de Economía de la Nación y supervisado por Vialidad Nacional, busca adjudicar la explotación, administración, mantenimiento y mejora de corredores viales que incluyen sectores de alta circulación vehicular. En total, la licitación reunió documentación de 42 interesados, de los cuales 15 oferentes quedaron habilitados para seguir en carrera, entre ellos AUBASA.

Tramos bajo proceso licitatorio

La licitación abarca varios corredores viales que forman parte de la segunda etapa de privatizaciones de infraestructura vial nacional, divididos principalmente en los siguientes sectores:

Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur: comprende sectores de la autopista Riccheri, el corredor Ezeiza–Cañuelas y las Rutas Nacionales 3, 205 y 226 .

comprende sectores de la autopista Riccheri, el corredor Ezeiza–Cañuelas y las . Tramo Pampa: incluye la Ruta Nacional 5, desde el empalme con la RN 7 (Km 65) hasta Santa Rosa, en la provincia de La Pampa.

Los interesados presentaron documentación técnica y de antecedentes (Sobre 1), que ya fue evaluada para habilitar a los oferentes. La próxima fase del proceso consistirá en la apertura de los sobres con las propuestas económicas (Sobre 2), en la que se definirán las tarifas de peaje que cada empresa propone aplicar para operar los corredores.

Objetivos de la presentación de AUBASA

Desde la Provincia de Buenos Aires destacaron que AUBASA presentó la documentación en tiempo y forma con el propósito de incrementar la red de rutas bajo su administración y aportar su experiencia operativa en gestión vial. Actualmente la empresa ya administra más de 1.200 kilómetros de autopistas y rutas provinciales, incluyendo la autopista Buenos Aires–La Plata y varias autovías bonaerenses.

Las autoridades provinciales resaltaron la trayectoria técnica y operativa de AUBASA, haciendo hincapié en su capacidad para prestar servicios de mantenimiento, atención al usuario, seguridad vial y ejecución de obras complementarias en corredores bajo su gestión.