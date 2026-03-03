Colapsó un puente y dejó aislados a vecinos de dos distritos bonaerenses

En las últimas horas se produjo el colapso del puente que conecta el Camino Real de la localidad de Arroyo Venado, en el partido de Guaminí, con la ciudad de Carhué, cabecera del distrito de Adolfo Alsina, en el oeste bonaerense.

El derrumbe se originó a partir del colapso de uno de los pilares de la estructura, lo que provocó la caída de parte del puente durante la jornada del lunes y dejó interrumpido el tránsito en un sector clave para la comunicación rural de la región.

Personal municipal de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y de la Red Vial Zona Sur se hizo presente en el lugar para realizar una primera evaluación de la situación y llevar adelante el seguimiento técnico correspondiente. Según se informó, en las próximas horas se colocará la señalización preventiva necesaria con el objetivo de evitar inconvenientes y garantizar la seguridad en el área afectada.

En paralelo, los municipios de Guaminí y Adolfo Alsina iniciaron gestiones conjuntas ante Vialidad Provincial, a la que ya elevaron un informe detallado sobre lo ocurrido. Está previsto que en los próximos días arribe un equipo técnico provincial para evaluar los daños estructurales y definir las intervenciones necesarias, ya sea mediante una solución transitoria que restablezca la circulación o a través de la ejecución de una obra definitiva.

Vecinos de la zona manifestaron su preocupación, dado que el colapso del puente los dejó prácticamente aislados y con severas dificultades para el traslado y la actividad productiva.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas al momento del derrumbe, aunque la situación genera incertidumbre y expectativa por una pronta respuesta oficial que permita restablecer la conectividad en el sector.