Boleto Educativo Provincia de Buenos Aires 2026: Abrió la inscripción, requisitos y cómo tramitarlo gratis

Atención estudiantes y familias de la Provincia de Buenos Aires. El ciclo lectivo 2026 está próximo a comenzar y con él se reactiva uno de los beneficios más importantes para la economía del hogar: el Boleto Especial Educativo (BEE). Desde este lunes 19 de enero de 2026, el Gobierno bonaerense habilitó la inscripción para gestionar el transporte gratuito hacia los establecimientos educativos.

Ante el aumento de costos en el transporte público, asegurar este subsidio es fundamental para garantizar la asistencia a clases. A continuación, detallamos la información oficial actualizada al día de hoy sobre quiénes pueden acceder, los requisitos académicos y de distancia, y la guía paso a paso para realizar el trámite sin intermediarios.

¿Quiénes pueden acceder al Boleto Estudiantil 2026 en PBA?

El beneficio cubre la totalidad de los costos de traslado para estudiantes regulares que cursen en instituciones con sede en la Provincia de Buenos Aires. Alcanza a los siguientes niveles del sistema educativo:

Nivel Inicial, Primario y Secundario: Alumnos de escuelas de gestión pública o privada con aportes del Estado.

Alumnos de escuelas de gestión pública o privada con aportes del Estado. Nivel Terciario: Estudiantes de institutos superiores de formación técnica y docente.

Estudiantes de institutos superiores de formación técnica y docente. Nivel Universitario: Alumnos de las universidades nacionales y provinciales habilitadas en el territorio bonaerense (incluyendo UNLP, UTN, UNLaM, entre otras).

Requisitos para Niveles Inicial, Primario y Secundario

Para tramitar el boleto gratuito en estos niveles, los aspirantes deben cumplir con las siguientes condiciones establecidas por la Subsecretaría de Transporte:

Ser alumno regular.

Residir en la Provincia de Buenos Aires a una distancia mayor a 600 metros del establecimiento educativo (para inicial y primaria) o 800 metros (para secundaria).

del establecimiento educativo (para inicial y primaria) o (para secundaria). Asistir a un colegio con sede en la Provincia.

Requisitos para Estudiantes Universitarios y Terciarios

En el caso de los estudios superiores, las exigencias son más específicas debido a la naturaleza de la cursada:

No poseer título universitario o terciario previo.

Residir en la Provincia de Buenos Aires a una distancia mayor a 2.000 metros (2 km) de la institución.

(2 km) de la institución. Tener aprobada la totalidad de las materias del año académico anterior (para alumnos de segundo año en adelante).

Para ingresantes: acreditar haber finalizado el nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.

No recibir otro subsidio estatal con el mismo fin (como becas de transporte).

Paso a paso: Cómo tramitar el Boleto Educativo 2026

El trámite es 100% digital, pero el procedimiento varía levemente según el nivel educativo. Es requisito indispensable contar con una tarjeta SUBE registrada a nombre del estudiante (si es menor, el registro lo hace un adulto responsable pero la tarjeta debe estar a nombre del alumno).

Para Nivel Inicial, Primario y Secundario

1. Ingresar a la web oficial del gobierno de la provincia (gba.gob.ar/transporte/boleto) y completar el formulario de inscripción. 2. Seleccionar la cabecera de transporte o sucursal de correo más cercana para finalizar el trámite (solo si es la primera vez). 3. Si ya tenías el beneficio en 2025, no es necesario hacer el trámite presencial nuevamente; solo debés reactivar el beneficio apoyando la SUBE en una Terminal Automática.

Para Universitarios y Terciarios

1. Registrar la tarjeta SUBE a nombre del estudiante en el sitio oficial de Argentina.gob.ar. 2. Ingresar al sistema de gestión de alumnos de tu facultad (SIU Guaraní o plataforma específica). 3. Buscar la pestaña “Trámites” o “Boleto Estudiantil” y completar el formulario de solicitud. 4. Una vez aprobada la solicitud por la universidad (que cruza los datos académicos), el Ministerio de Transporte habilitará la carga.

¿Cómo y cuándo se acredita el saldo?

El sistema acredita un monto mensual equivalente a una cantidad fija de viajes (generalmente 45 para universitarios y 50 para escolares). Para que el dinero impacte en la tarjeta, es necesario realizar la acreditación de la carga cada mes. Esto se puede hacer de dos formas:

Terminales Automáticas (TAS): Apoyando la tarjeta en las máquinas ubicadas en estaciones de tren o bancos.

Apoyando la tarjeta en las máquinas ubicadas en estaciones de tren o bancos. App SUBE: Si tenés un celular con tecnología NFC, podés acreditar la carga directamente desde tu teléfono seleccionando “Ver saldo” o “Acreditar cargas”.

Si tenés un celular con tecnología NFC, podés acreditar la carga directamente desde tu teléfono seleccionando “Ver saldo” o “Acreditar cargas”. Carga a Bordo: En los colectivos que ya cuenten con el sistema habilitado, solicitando al chofer que acredite la carga pendiente.

Es importante recordar que el saldo no es acumulativo: se vence mes a mes si no se utiliza.

Calendario Escolar 2026: Fechas clave

Para organizar el año, ten en cuenta que el ciclo lectivo 2026 en la Provincia de Buenos Aires comenzará oficialmente el 2 de marzo para los niveles obligatorios. Sin embargo, la inscripción al boleto se abre con anticipación (desde el 19 de enero) para evitar colapsos en el sistema y asegurar que todos los alumnos tengan su tarjeta lista para el primer día de clases.

Si tenés problemas con la inscripción, se recomienda verificar que la institución educativa haya actualizado la nómina de alumnos regulares en el sistema provincial, un paso administrativo que suele demorar unos días al inicio del año.