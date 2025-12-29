Boleta única de papel en Buenos Aires: La Libertad Avanza impulsa una reforma política para 2026

El escenario político bonaerense comienza a reconfigurarse tras las elecciones de 2025, con nuevos equilibrios legislativos y debates que ya se proyectan hacia el próximo año. En ese contexto, distintas fuerzas empiezan a delinear iniciativas que podrían modificar reglas centrales del sistema electoral provincial, en medio de negociaciones que anticipan un 2026 cargado de discusiones políticas.

La propuesta de La Libertad Avanza para cambiar el sistema de votación

La coalición La Libertad Avanza (LLA) anunció su intención de impulsar en la Provincia de Buenos Aires una reforma política que incluya la implementación de la boleta única de papel (BUP). El objetivo es reemplazar el actual esquema de múltiples boletas partidarias por un sistema unificado, similar al utilizado en las elecciones legislativas nacionales de 2025.

Desde el espacio libertario sostienen que el cambio permitiría:

Simplificar el proceso electoral.

Reducir la complejidad logística en los comicios.

Disminuir el uso masivo de boletas partidarias.

La iniciativa forma parte de la agenda que LLA busca instalar de cara a 2026, con impacto directo en las elecciones provinciales y municipales de 2027.

El nuevo mapa legislativo tras las elecciones de 2025

El avance del proyecto está directamente ligado a la nueva composición de la Legislatura bonaerense. Tras los comicios, La Libertad Avanza logró mayor presencia tanto en Diputados como en el Senado, lo que le permite llegar al próximo año con más herramientas para instalar su propio plan político.

Sin embargo, el escenario sigue siendo complejo:

El peronismo conserva la primera minoría en la Cámara de Diputados .

. En el Senado bonaerense mantiene quórum propio.

Esta correlación de fuerzas implica que cualquier reforma estructural requerirá acuerdos amplios y negociaciones con bloques mayoritarios.

Qué es la boleta única de papel y cómo funciona

La boleta única de papel es un sistema en el que todas las fuerzas políticas aparecen en una única papeleta oficial, que el elector marca en el cuarto oscuro. Este mecanismo ya fue aplicado en las elecciones nacionales de este año, con un sorteo previo del orden de los partidos.

Entre los aspectos que destacan sus impulsores se encuentran:

Mayor claridad para el votante.

Reducción de errores en el recuento.

Menor dependencia de la fiscalización partidaria.

A partir de esa experiencia, sectores políticos comenzaron a reclamar su adopción más amplia, ahora con foco en el ámbito provincial.

Otras reformas políticas en análisis

Además de la boleta única de papel, desde LLA analizan incluir otras modificaciones dentro de la reforma política que empieza a debatirse en la Legislatura bonaerense. Entre los puntos en evaluación aparecen:

Regularización del sistema de Primarias .

. Debate sobre reelecciones excluidas de cargos ejecutivos locales.

Estas propuestas aún se encuentran en una etapa preliminar y forman parte de los intercambios iniciales entre legisladores de distintos espacios.

Las resistencias y la necesidad de consensos

Desde el peronismo y otras fuerzas políticas advirtieron que la discusión sobre la boleta única no será sencilla. Si bien reconocen que el sistema ya fue utilizado a nivel nacional, remarcan que su implementación provincial exige consensos amplios.

Los principales reparos giran en torno a:

El impacto político del cambio en distritos con fuerte estructura territorial.

Las condiciones técnicas y legales para su aplicación en elecciones locales.

La falta de mayorías automáticas para aprobar la reforma.

Esto obliga a LLA a abrir canales de diálogo con sectores dialoguistas y bloques opositores.

La agenda política que LLA busca consolidar en 2026

El proyecto de boleta única se inserta en una estrategia más amplia que La Libertad Avanza pretende desarrollar en la Provincia de Buenos Aires durante 2026. El receso legislativo de verano aparece como una ventana clave para:

Construir consensos políticos.

Negociar con el peronismo y otras fuerzas.

Ordenar el temario de reformas antes del inicio de las sesiones ordinarias.

La discusión sobre el sistema electoral bonaerense se perfila así como uno de los ejes centrales del debate político del próximo año, con impacto directo en la organización de los comicios de intendentes y legisladores provinciales de 2027.