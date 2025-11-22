Black Friday 2025 en Argentina: fechas, marcas participantes y el origen del evento

En un contexto donde las compras online ganan terreno y los argentinos buscan cada vez más oportunidades para adelantar los regalos de fin de año, los eventos de descuentos se convierten en una fecha clave del calendario comercial. Para quienes quedaron con ganas después del CyberMonday o quieren aprovechar el aguinaldo, el Black Friday vuelve a posicionarse como uno de los momentos más esperados.

Cuándo es el Black Friday 2025 en Argentina

El Black Friday 2025 se desarrollará desde el viernes 28 de noviembre hasta el lunes 1 de diciembre, con ofertas disponibles en las plataformas online de un centenar de marcas nacionales e internacionales. Durante esos días, se esperan promociones destacadas en tecnología, indumentaria, calzado, viajes y electrodomésticos, categorías que históricamente lideran las búsquedas del público argentino.

Qué marcas participan del Black Friday 2025 en Argentina

Diversas firmas ya confirmaron su presencia y pondrán a disposición descuentos, liquidaciones y beneficios exclusivos. Entre las principales marcas que participarán figuran:

Nike

Puma

Devré

JetSmart

Macowens

Carrefour

Plataforma 10

Samsung

Puppis

Universal Assistance

Whirlpool

Tiendamia

Zebra

Latam

Lenovo

Mamás Mateas

NH Hotels

La Anónima Online

Al Mundo

Marriott Bonvoy

Para facilitar la lectura, también podés ver las marcas destacadas en la siguiente tabla:

Categoría Marcas Indumentaria y calzado Nike, Puma, Devré, Macowens Tecnología y electrodomésticos Samsung, Whirlpool, Lenovo, Tiendamia Viajes y turismo JetSmart, Latam, Plataforma 10, Universal Assistance, NH Hotels, Marriott Bonvoy, Al Mundo Supermercados y retail Carrefour, La Anónima Online Otros rubros Puppis, Zebra, Mamás Mateas

Cuál es el origen del Black Friday

El Black Friday es una tradición comercial estadounidense que se celebra inmediatamente después del Día de Acción de Gracias. Aunque existen varias teorías sobre su origen, la más aceptada se remonta a la ciudad de Filadelfia en la década de 1960.

Los agentes de policía comenzaron a utilizar el término “Black Friday” para describir el caos que se generaba cada año el viernes posterior al feriado: calles repletas de gente que buscaba adelantar compras navideñas y fanáticos que acudían a un importante partido de fútbol americano. El movimiento masivo provocaba tránsito denso, demoras y jornadas de trabajo particularmente complicadas para las autoridades.

La expresión comenzó a aparecer en la prensa local a partir de 1961 y, con el tiempo, los comerciantes adoptaron el término, dando un enfoque más positivo. La versión más difundida en el marketing actual se asocia a la contabilidad, donde las pérdidas se anotaban con tinta roja y las ganancias con tinta negra. Para muchos comercios, este evento representaba la oportunidad de pasar de los “números rojos” a los “números negros” gracias al aumento del volumen de ventas.