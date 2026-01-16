Beneficios Verano 2026 del Banco Nación: guía completa de cuotas sin interés, reintegros y créditos Viajá+

La temporada estival 2026 llega con una batería de promociones exclusivas del Banco Nación (BNA) diseñadas para incentivar el turismo interno y aliviar el presupuesto de las familias argentinas. A través de su programa insignia “Viajá+” y la billetera digital MODO BNA+, la entidad financiera ofrece desde financiación en 12 cuotas sin interés hasta préstamos personales a tasas competitivas para cubrir estadías y servicios.

Si tenés planeado viajar por el país en enero o febrero, estos son todos los beneficios vigentes que tenés que conocer para maximizar tu ahorro.

Cuotas sin interés en transporte y alojamiento

Uno de los pilares de la propuesta del BNA para este verano es la posibilidad de financiar los gastos más pesados del presupuesto vacacional sin costo financiero.

Agencias de viajes y Hotelería: Los clientes pueden acceder a 6, 9 y hasta 12 cuotas sin interés en establecimientos y agencias adheridas de todo el país. En hoteles y hosterías seleccionadas, además de la financiación, se suma un 10% de descuento sin tope de reintegro.

Los clientes pueden acceder a 6, 9 y hasta 12 cuotas sin interés en establecimientos y agencias adheridas de todo el país. En hoteles y hosterías seleccionadas, además de la financiación, se suma un 10% de descuento sin tope de reintegro. Pasajes nacionales: Para quienes elijan moverse en avión o micro, hay un 10% de ahorro (sin tope) y hasta 6 cuotas sin interés en Aerolíneas Argentinas y empresas de transporte de larga distancia, siempre pagando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard a través de MODO BNA+.

Para quienes elijan moverse en avión o micro, hay un 10% de ahorro (sin tope) y hasta 6 cuotas sin interés en Aerolíneas Argentinas y empresas de transporte de larga distancia, siempre pagando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard a través de MODO BNA+. Alquiler de autos: Es posible financiar la renta de vehículos en 6 o 12 cuotas sin interés, una opción clave para quienes llegan a destino en avión y necesitan movilidad propia.

El “Camino Gastronómico” y beneficios en balnearios

La experiencia de verano no está completa sin la gastronomía y el disfrute en la playa. El Banco Nación lanzó promociones específicas para estos rubros:

Gastronomía: Bajo el programa “Camino Gastronómico”, los usuarios obtienen un 20% de reintegro en restaurantes y paradores adheridos. Esta promoción tiene un tope de $10.000 por compra y requiere el pago exclusivo con código QR de MODO BNA+.

Bajo el programa “Camino Gastronómico”, los usuarios obtienen un 20% de reintegro en restaurantes y paradores adheridos. Esta promoción tiene un tope de $10.000 por compra y requiere el pago exclusivo con código QR de MODO BNA+. Balnearios: En los principales destinos de la Costa Atlántica y el interior del país, el alquiler de carpas y sombrillas cuenta con un 10% de descuento sin tope y la posibilidad de pagar en hasta 6 cuotas sin interés.

En los principales destinos de la Costa Atlántica y el interior del país, el alquiler de carpas y sombrillas cuenta con un 10% de descuento sin tope y la posibilidad de pagar en hasta 6 cuotas sin interés. Productos Regionales: Ideal para el regreso a casa, hay un 20% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés en comercios de productos típicos, con un tope de $20.000 por mes.

Préstamos personales “Viajá+”: hasta $5.000.000

Para quienes no cuentan con límite suficiente en sus tarjetas de crédito o prefieren una financiación a más largo plazo, el BNA lanzó una línea de créditos específicos para turismo.

Estos préstamos permiten solicitar montos que van desde los $250.000 hasta los $5.000.000, con una Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 28%. El plazo de devolución es flexible, pudiendo elegir entre 9, 12, 15 o 18 cuotas mensuales. El dinero se gestiona 100% online desde la app BNA+ y se transfiere directamente al prestador del servicio (hotel, inmobiliaria o balneario) una vez aprobada la solicitud.

BNA Fest: eventos y entretenimiento

Durante todo el verano 2026, el banco recorre las principales localidades turísticas con el “BNA Fest“. En estos espacios y ferias itinerantes, los clientes pueden disfrutar de beneficios adicionales que alcanzan el 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en entretenimientos, ferias de diseño y espectáculos locales seleccionados.

Cómo aprovechar los beneficios correctamente

Para que los descuentos y reintegros se apliquen sin inconvenientes, es fundamental seguir estos pasos: