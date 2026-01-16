Beneficios Verano 2026 del Banco Nación: guía completa de cuotas sin interés, reintegros y créditos Viajá+

La temporada estival 2026 llega con una batería de promociones exclusivas del Banco Nación (BNA) diseñadas para incentivar el turismo interno y aliviar el presupuesto de las familias argentinas. A través de su programa insignia “Viajá+” y la billetera digital MODO BNA+, la entidad financiera ofrece desde financiación en 12 cuotas sin interés hasta préstamos personales a tasas competitivas para cubrir estadías y servicios.
Si tenés planeado viajar por el país en enero o febrero, estos son todos los beneficios vigentes que tenés que conocer para maximizar tu ahorro.
Cuotas sin interés en transporte y alojamiento
Uno de los pilares de la propuesta del BNA para este verano es la posibilidad de financiar los gastos más pesados del presupuesto vacacional sin costo financiero.
- Agencias de viajes y Hotelería: Los clientes pueden acceder a 6, 9 y hasta 12 cuotas sin interés en establecimientos y agencias adheridas de todo el país. En hoteles y hosterías seleccionadas, además de la financiación, se suma un 10% de descuento sin tope de reintegro.
- Pasajes nacionales: Para quienes elijan moverse en avión o micro, hay un 10% de ahorro (sin tope) y hasta 6 cuotas sin interés en Aerolíneas Argentinas y empresas de transporte de larga distancia, siempre pagando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard a través de MODO BNA+.
- Alquiler de autos: Es posible financiar la renta de vehículos en 6 o 12 cuotas sin interés, una opción clave para quienes llegan a destino en avión y necesitan movilidad propia.
El “Camino Gastronómico” y beneficios en balnearios
La experiencia de verano no está completa sin la gastronomía y el disfrute en la playa. El Banco Nación lanzó promociones específicas para estos rubros:
- Gastronomía: Bajo el programa “Camino Gastronómico”, los usuarios obtienen un 20% de reintegro en restaurantes y paradores adheridos. Esta promoción tiene un tope de $10.000 por compra y requiere el pago exclusivo con código QR de MODO BNA+.
- Balnearios: En los principales destinos de la Costa Atlántica y el interior del país, el alquiler de carpas y sombrillas cuenta con un 10% de descuento sin tope y la posibilidad de pagar en hasta 6 cuotas sin interés.
- Productos Regionales: Ideal para el regreso a casa, hay un 20% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés en comercios de productos típicos, con un tope de $20.000 por mes.
Préstamos personales “Viajá+”: hasta $5.000.000
Para quienes no cuentan con límite suficiente en sus tarjetas de crédito o prefieren una financiación a más largo plazo, el BNA lanzó una línea de créditos específicos para turismo.
Estos préstamos permiten solicitar montos que van desde los $250.000 hasta los $5.000.000, con una Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 28%. El plazo de devolución es flexible, pudiendo elegir entre 9, 12, 15 o 18 cuotas mensuales. El dinero se gestiona 100% online desde la app BNA+ y se transfiere directamente al prestador del servicio (hotel, inmobiliaria o balneario) una vez aprobada la solicitud.
BNA Fest: eventos y entretenimiento
Durante todo el verano 2026, el banco recorre las principales localidades turísticas con el “BNA Fest“. En estos espacios y ferias itinerantes, los clientes pueden disfrutar de beneficios adicionales que alcanzan el 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en entretenimientos, ferias de diseño y espectáculos locales seleccionados.
Cómo aprovechar los beneficios correctamente
Para que los descuentos y reintegros se apliquen sin inconvenientes, es fundamental seguir estos pasos:
- Tener descargada y actualizada la app BNA+.
- Vincular las tarjetas de crédito del Banco Nación a la billetera MODO dentro de la misma aplicación.
- Al momento de pagar, escanear el código QR y seleccionar la tarjeta de crédito como medio de pago (los pagos con saldo en cuenta o débito suelen tener condiciones diferentes o no participar de los reintegros de mayor valor).
- Verificar los comercios adheridos en la web oficial de “Semana Nación” o en el mapa de promociones de la app.