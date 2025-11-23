Beneficios de Cuenta DNI para el feriado del Día de la Soberanía Nacional

Ignacio Hernández
Beneficios de Cuenta DNI para el feriado del Día de la Soberanía Nacional

Este 24 de noviembre, la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia ofrecerá una serie de beneficios atractivos para los usuarios, coincidiendo con el feriado por el Día de la Soberanía Nacional. A continuación, se detallan las promociones, que van desde descuentos en supermercados hasta beneficios en cines y librerías.

Promociones destacadas para el feriado del 24 de noviembre

El feriado estará marcado por un importante 20% de descuento en todos los supermercados adheridos, con un tope de reintegro, lo que permitirá a los usuarios realizar compras indispensables de manera más económica. Además, las promociones incluyen:

Juez exige a IOMA pago inmediato de implante coclear y multa a directores por demoras
Mirá también:

Juez exige a IOMA pago inmediato de implante coclear y multa a directores por demoras
  • Descuentos en librerías: 10% en la compra de libros, útiles y materiales de estudio.
  • Cine: 50% de ahorro en entradas en Cinemacenter al pagar con Cuenta DNI, favoreciendo las salidas familiares.

Análisis de descuentos de noviembre 2025

Durante todo noviembre, la billetera virtual ha implementado diversas promociones. A continuación, se presentan los principales descuentos y sus condiciones:

Tipo de comercio Descuento Tope de reintegro
Comercios de cercanía 20% $4.000 por viernes
Carnicerías, granjas y pescaderías 35% $6.000 por persona
Ferias y mercados bonaerenses 40% $6.000 por semana
Universidades 40% $6.000 por semana
Librerías 10% Sin tope
Farmacias y perfumerías 10% Sin tope
Comercios de cercanía (no alimentos) 3 cuotas sin interés

Un futuro atractivo para los usuarios de Cuenta DNI

La Cuenta DNI se posiciona como una opción relevante para mantener el ahorro en un entorno económico complejo. Con descuentos que abarcan diferentes rubros esenciales, la billetera digital del Banco Provincia continúa atrayendo a usuarios que buscan maximizar su poder adquisitivo sin renunciar a sus consumos cotidianos.

Suben las temperaturas: el calor vuelve con fuerza
Mirá también:

Suben las temperaturas: el calor vuelve con fuerza
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Suben las temperaturas: el calor vuelve con fuerza
Provincia
aumento-peajes-rutas-provincia
La Provincia de Buenos Aires lanzará en 2026 el sistema Free Flow para peajes automáticos
Provincia
ARBA suspende medidas cautelares hasta fin de año para aliviar a las pymes bonaerenses
ARBA prorroga la entrada en vigencia del nuevo sistema digital para comprobantes de retención
Provincia
Caos en el Black Friday de Ciudad del Este: estampida y peleas entre compradores
Caos en el Black Friday de Ciudad del Este: estampida y peleas entre compradores
Sociedad
Tragedia en la Ruta 11: un oficial de policía falleció en un violento accidente de tránsito
Tragedia en la Ruta 11: un oficial de policía falleció en un violento accidente de tránsito
La Costa Provincia
La Fiesta de la Bondiola promete sabores y tradición en General Belgrano este fin de semana largo
La Fiesta de la Bondiola promete sabores y tradición en General Belgrano este fin de semana largo
Provincia Turismo
anses pagos asignaciones
Aumento de ANSES: ¿cómo impacta en AUH, jubilaciones y la Tarjeta Alimentar?
Anses

Más leídas