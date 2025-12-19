Beneficios de Cuenta DNI: Descuentos imperdibles para las compras de Navidad y fin de año

Diciembre trae una nueva agenda de beneficios para los usuarios de Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia. Las promociones están diseñadas para acompañar las compras de Navidad y fin de año, con descuentos en comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses, supermercados y farmacias.

Entre las ofertas más destacadas se encuentra un importante descuento en carnicerías, granjas y pescaderías. Este beneficio se aplicará este fin de semana, justo antes de las fiestas, con un nuevo tope de reintegro que asciende a $7.000.

LOS DESCUENTOS DE CUENTA DNI DE DICIEMBRE:

NUEVO TOPE – Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 20 de diciembre , con nuevo tope de $7.000 por persona, alcanzable con $20.000 en consumos.

35% de descuento , con nuevo tope de $7.000 por persona, alcanzable con $20.000 en consumos. Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, al alcanzar $20.000 en consumos.

20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, al alcanzar $20.000 en consumos. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000). Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos). Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de toda la provincia, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de toda la provincia, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves en comercios adheridos, sin tope de reintegro.

10% de descuento los miércoles y jueves en comercios adheridos, sin tope de reintegro. Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.

LOS BENEFICIOS EN SUPERMERCADOS: