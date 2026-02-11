Becas Progresar 2026: claves para saber si cobrás este año y el cronograma confirmado

En un contexto donde cada ingreso cuenta, la incertidumbre sobre el cobro de las ayudas estatales genera gran ansiedad entre los estudiantes. Si sos beneficiario de las Becas Progresar, es fundamental que sepas que la ANSES ya activó el calendario de pagos de febrero 2026. Sin embargo, muchos usuarios reportan dudas sobre su estado de adjudicación o la fecha exacta de depósito. A continuación, analizamos en detalle cómo verificar tu situación, los montos vigentes y qué sucede con la inscripción para el nuevo ciclo lectivo.

Cómo verificar el estado de tu solicitud

Para confirmar si efectivamente vas a recibir el depósito este mes, no es necesario ir presencialmente a una oficina. El sistema cruza datos académicos y socioeconómicos, y la validación se puede consultar de forma 100% digital. Existen tres vías oficiales para chequear si cobrás:

Mi ANSES: Ingresá con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dirigite a la sección “Mis Cobros”. Allí podrás ver si figura la liquidación correspondiente al periodo actual y la fecha de acreditación.

Ingresá con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dirigite a la sección “Mis Cobros”. Allí podrás ver si figura la liquidación correspondiente al periodo actual y la fecha de acreditación. App Mi Argentina: Si tenés la aplicación descargada, en la sección de “Mis Cobros” o “Mis Trámites” suele figurar el estado de la beca. Es una opción rápida para consultar desde el celular.

Si tenés la aplicación descargada, en la sección de “Mis Cobros” o “Mis Trámites” suele figurar el estado de la beca. Es una opción rápida para consultar desde el celular. Certificación Negativa: Este es un truco de experto que no suele fallar. Ingresá al sitio de ANSES y solicitá la Certificación Negativa. Si el sistema te devuelve un comprobante que dice en color rojo “Registra Liquidaciones de PROG.R.ES.AR”, significa que tu pago está aprobado y en proceso, incluso si aún no lo viste reflejado en tu cuenta bancaria.

Es vital entender que los pagos de febrero corresponden, en la mayoría de los casos, a la continuidad del ciclo 2025 (cuota 11 o 12 según el caso). Si te inscribiste recientemente o tuviste problemas con la regularidad, el pago podría demorarse.

Cronograma de pagos febrero 2026

La Secretaría de Educación, en conjunto con ANSES, estableció un calendario comprimido para esta semana. El dinero se deposita automáticamente en la cuenta bancaria vinculada a tu tarjeta de débito.

A día de hoy, miércoles 11, el cronograma avanza de la siguiente manera:

Terminación DNI Fecha de Cobro Estado 0 y 1 Lunes 9 de febrero Ya depositado 2 y 3 Martes 10 de febrero Ya depositado 4 y 5 Miércoles 11 de febrero Cobran hoy 6 y 7 Jueves 12 de febrero Próximo pago 8 y 9 Viernes 13 de febrero Cierra el calendario

Si tu DNI ya pasó y no tenés el dinero, verificá en Mi ANSES si no hubo una suspensión por falta de acreditación de escolaridad o si se superaron los topless de ingresos familiares (3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles).

Montos y retenciones: ¿cuánto vas a recibir realmente?

Uno de los puntos que más confusión genera es la diferencia entre el monto asignado y el dinero que llega al bolsillo. Para este mes de febrero, los valores se mantienen estables respecto a la última actualización:

Monto Bruto: La beca general es de $35.000 .

La beca general es de . Monto Neto (en mano): Vas a recibir $28.000 .

Vas a recibir . Retención: ANSES retiene el 20% ($7.000) de manera mensual.

¿Cuándo se cobra ese 20% retenido? No se pierde, pero no es inmediato. Ese dinero acumulado durante todo el año se libera cuando presentás el certificado de alumno regular que demuestre que cursaste y aprobaste las materias correspondientes al ciclo lectivo. Para quienes están en el nivel obligatorio, esto suele acreditarse tras presentar el formulario de escolaridad; en el nivel superior, la validación la realizan las instituciones académicas.

Inscripción 2026: lo que se viene

Muchos estudiantes que no cobraron en 2025 o que ingresan ahora al sistema educativo están esperando la apertura de la nueva convocatoria. Aunque circuló información confusa en redes, la inscripción para las Becas Progresar 2026 aún no está abierta oficialmente.

Históricamente, y basándonos en los movimientos administrativos de la Secretaría de Educación, la apertura de formularios se espera para el período entre el 1 de marzo y el 30 de abril.

Si tenés pensado anotarte, podés ir preparando la documentación para ganar tiempo:

Actualizá tus datos personales y familiares en Mi ANSES.

Chequeá que la institución educativa haya informado tu condición de alumno regular (esto es clave para el Progresar Superior).

Revisá los requisitos de edad: generalmente de 16 a 24 años, extendiéndose hasta los 30 para nivel superior y sin límite para la carrera de Enfermería.

Mantener la regularidad académica es el filtro más estricto que está aplicando el gobierno para la continuidad del beneficio, por lo que el rendimiento escolar en este 2026 será determinante para seguir cobrando.