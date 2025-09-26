BCRA endurece el cepo: nuevo límite de 90 días para operar dólar tras compra en bancos

Los nuevos lineamientos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) afectan directamente a quienes deseen adquirir billetes estadounidenses en los bancos. A partir de ahora, deberán esperar 90 días para poder operar en la Bolsa utilizando el dólar.

Medidas Restrictivas ante la Brecha Cambiaria

En un contexto de creciente brecha cambiaria, el BCRA ha decidido endurecer las restricciones para las personas físicas. Mediante la comunicación “A” 8336, se reactivó la restricción cruzada que limita el acceso a diferentes modalidades de dolarización. Esta acción busca contener el uso del dólar oficial y el acceso al dólar MEP, que también se utiliza en la Bolsa.

Desde el 14 de abril pasado, las restricciones cruzadas para individuos habían sido eliminadas, permitiendo un mayor acceso a las transacciones en dólares. Sin embargo, esa flexibilización sólo alcanzó a las personas físicas, ya que la normativa estaba vigente para las empresas. Estos cambios son parte de una estrategia más amplia del gobierno para manejar la economía cambiaria en el país.

Implicaciones para el Mercado Cambiario

Con la implementación de esta norma, los individuos que compran dólares oficiales verán limitadas sus opciones. No podrán acceder simultáneamente al dólar MEP o al contado con liquidación durante el período de espera de 90 días. Esta regulación apunta a evitar prácticas de arbitraje que podrían desestabilizar el mercado y generar inequidades en los precios de cambio.

Las restricciones buscan garantizar una mayor estabilidad en el mercado cambiario, particularmente ante la volatilidad económica que enfrenta Argentina. En este sentido, las autoridades esperan que la medida brinde un mayor control sobre la liquidación en los mercados alternativos.

Las nuevas restricciones impactan directamente a los ahorristas y a quienes requieren operaciones rápidas en moneda extranjera. Para las empresas, las normas previamente establecidas aún se mantienen, lo que genera un contexto diferenciado en la operativa entre individuos y entidades comerciales.

Con estas medidas, el BCRA intenta evitar desajustes en el mercado cambiario, lo que podría llevar a un mayor control y previsibilidad en la economía familiar y empresarial. Al mismo tiempo, se agudizan los desafíos de quienes buscan realizar transacciones en dólares debido a la complejidad regulatoria introducida.