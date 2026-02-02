Bastián vuelve al quirófano: será operado por séptima vez este lunes

Bastián Jerez, el niño de 8 años que resultó gravemente herido en un accidente ocurrido en Pinamar, volverá a ser intervenido quirúrgicamente este lunes, según confirmaron fuentes cercanas a la familia.

Se trata de la séptima operación a la que será sometido el menor desde el violento choque registrado durante la primera quincena de enero en la zona conocida como La Frontera, un sector de médanos donde se desarrollaban actividades recreativas motorizadas.

Bastián permanece internado en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti”, de Mar del Plata acompañado por su madre, Macarena Collantes, y su padre, Maximiliano Jerez, quienes siguen de cerca su evolución médica.

De acuerdo a lo informado, la familia aguarda que el niño logre un cuadro clínico estable que permita concretar su traslado al Hospital Garrahan, donde podría continuar con un tratamiento de mayor complejidad.

El menor sufrió heridas de extrema gravedad luego de que el vehículo tipo UTV en el que se desplazaba junto a su padre impactara contra una camioneta en los médanos de Pinamar. A raíz del choque, debió recibir maniobras de reanimación en el lugar antes de ser trasladado de urgencia al hospital municipal y, posteriormente, derivado al centro de mayor complejidad donde permanece internado.

Desde el accidente, Bastián fue sometido a seis intervenciones quirúrgicas, siendo la última el 24 de enero, cuando los médicos le practicaron una traqueotomía y una fijación cervical.

Días atrás, su madre brindó su primera declaración pública, en la que señaló que el niño muestra una evolución progresiva, aunque advirtió que la mayor preocupación continúa siendo el cuadro neurológico, que aún no presenta avances significativos.

