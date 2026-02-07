Bastián será trasladado en avión sanitario a un hospital privado de Buenos Aires

Francisco Díaz
nene pinamar

En el último parte médico difundido sobre el estado de salud de Bastián Jeréz, el niño de 8 años que resultó gravemente herido tras el choque entre el vehículo UTV en el que paseaba junto a su padre y una camioneta Amarok en Pinamar, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires confirmó que se está planificando su traslado.

Tras varios días de evolución clínica sostenida y sin necesidad de nuevas intervenciones de alta complejidad, la cartera sanitaria provincial, en articulación con IOMA, informó que se trabaja en la derivación del menor a un establecimiento que reúna las condiciones necesarias para continuar con su tratamiento y avanzar en su recuperación motora. El objetivo es que el centro asistencial esté ubicado más cerca de su entorno familiar.

Rock que salva vidas: La Renga hizo posible un tomógrafo para Bahía Blanca
Mirá también:

Rock que salva vidas: La Renga hizo posible un tomógrafo para Bahía Blanca

Actualmente, Bastián permanece internado en el Hospital Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” de Mar del Plata. Según se detalló en el parte oficial, el traslado podrá concretarse mediante vuelo sanitario cuando sus condiciones de salud lo permitan y también en función de las condiciones meteorológicas.

En ese sentido, la obra social ya gestionó su derivación a un efector privado que cuenta con las condiciones asistenciales adecuadas para iniciar una nueva etapa en su proceso de recuperación.

Créditos para jubilados de ANSES 2026: qué se sabe sobre el nuevo proyecto y cómo están HOY los préstamos
Mirá también:

Créditos para jubilados de ANSES 2026: qué se sabe sobre el nuevo proyecto y cómo están HOY los préstamos
ETIQUETAS
Compartir este artículo
anses creditos novedades 2026
Créditos para jubilados de ANSES 2026: qué se sabe sobre el nuevo proyecto y cómo están HOY los préstamos
Anses Sociedad
cuenta dni beneficios provincia buenos aires
El “truco” de Cuenta DNI en febrero 2026: Qué días conviene usar la billetera virtual
Provincia
cursos oficios provincia de buenos aires
La Provincia abre inscripciones para cursos gratuitos con salida laboral rápida en 2026
Provincia
vuelco ruta 41 gg
Grave accidente en Ruta 41: un camión volcó e impactó contra un auto en General Belgrano
General Belgrano
kits escolares provincia pba 2026
Vuelta a clases 2026: La Provincia confirmó la entrega de kits escolares gratuitos
Provincia
cambios ley transito pba actualizacion
Nueva Ley de Tránsito 2026: cambios en la licencia, el fin de los trámites eternos y el dilema de la Provincia de Buenos Aires
Provincia
Inicio clases provincia buenos aires
Alerta en las aulas: Peligra el inicio de clases 2026 en la Provincia de Buenos Aires
Provincia

Más leídas