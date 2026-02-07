Bastián será trasladado en avión sanitario a un hospital privado de Buenos Aires

En el último parte médico difundido sobre el estado de salud de Bastián Jeréz, el niño de 8 años que resultó gravemente herido tras el choque entre el vehículo UTV en el que paseaba junto a su padre y una camioneta Amarok en Pinamar, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires confirmó que se está planificando su traslado.

Tras varios días de evolución clínica sostenida y sin necesidad de nuevas intervenciones de alta complejidad, la cartera sanitaria provincial, en articulación con IOMA, informó que se trabaja en la derivación del menor a un establecimiento que reúna las condiciones necesarias para continuar con su tratamiento y avanzar en su recuperación motora. El objetivo es que el centro asistencial esté ubicado más cerca de su entorno familiar.

Actualmente, Bastián permanece internado en el Hospital Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” de Mar del Plata. Según se detalló en el parte oficial, el traslado podrá concretarse mediante vuelo sanitario cuando sus condiciones de salud lo permitan y también en función de las condiciones meteorológicas.

En ese sentido, la obra social ya gestionó su derivación a un efector privado que cuenta con las condiciones asistenciales adecuadas para iniciar una nueva etapa en su proceso de recuperación.