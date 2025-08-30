Bancos suben las tasas de plazos fijos al 50% y sorprenden a los ahorristas

El sistema financiero local se encuentra en medio de un importante ajuste tras la decisión del Banco Central de aumentar los encajes bancarios al 53,5% a partir del 1° de septiembre. Esta medida ha llevado a múltiples bancos a elevar las tasas ofrecidas a los ahorristas por plazos fijos, donde algunas tasas ya superan el 50% nominal anual, mientras que las billeteras virtuales quedan rezagadas en este contexto.

¿Qué opciones están desequilibrando el mercado financiero?

Los inversores conservadores han encontrado en los plazos fijos y las cuentas remuneradas sus principales alternativas para proteger sus ahorros sin asumir riesgos. Ambas opciones permiten resguardar los pesos frente a la inflación, aunque con rendimientos que pueden ser moderados.

El plazo fijo se destaca por ofrecer una garantía de retorno fija y predecible, lo que lo convierte en la opción preferida por quienes buscan estabilidad financiera. Las cuentas remuneradas, aunque seguras, ofrecen una tasa de interés variable que podría ajustarse en función de las condiciones del mercado.

Ahora bien, la decisión entre ambas opciones depende no solo del rendimiento, sino de cuál se alinea mejor con las necesidades financieras de cada inversor.

¿Qué bancos ofrecen las mejores tasas de interés en plazos fijos?

Los ahorristas interesados en realizar una inversión tradicional en entidades financieras deberían analizar cada opción para identificar la tasa más competitiva del mercado.

Banco A: Tasa del 55% nominal anual

Banco B: Tasa del 52% nominal anual

Banco C: Tasa del 50% nominal anual

El Banco Central ha implementado una normativa para fomentar la competencia, lo que busca mejorar las tasas de interés para el público. Además, se ha habilitado un sitio web donde se pueden consultar las tasas de los bancos, facilitando el proceso de selección y permitiendo que los ahorristas no queden “cautivos” de una sola opción.

¿Qué diferencias hay entre plazos fijos y cuentas remuneradas?

Los plazos fijos pueden ofrecer tasas de interés más altas que las cuentas remuneradas si se está dispuesto a inmovilizar el dinero por más de 60 días. Por otro lado, las cuentas remuneradas permiten beneficiarse de eventuales aumentos en la tasa de interés, ofreciendo también un rendimiento diario y la posibilidad de rescatar los fondos en cualquier momento.

A través de las aplicaciones de las diversas billeteras virtuales, los usuarios pueden observar tanto el monto ingresado como el porcentaje de rendimiento anual ofrecido. Estas cuentas remuneradas invierten el saldo en pesos en un Fondo Común de Inversión, generando rendimientos seguros y sin costos adicionales.

Aunque ambas opciones de inversión tienen sus ventajas, es fundamental tener en cuenta que, a la luz de la inflación actual, su rendimiento real resulta negativo, lo que invita a reflexionar sobre su viabilidad en el contexto económico actual.