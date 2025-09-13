Banco Provincia ofrece 20% de descuento en indumentaria deportiva solo hoy

Ignacio Hernández
zapatillas oferta

El Banco Provincia ha anunciado una promoción especial para los aficionados al deporte. Este 13 de septiembre, los clientes de Provincia Compras podrán disfrutar de un 20% de ahorro y hasta 4 cuotas sin interés usando tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por la entidad.

Detalles de la promoción y comercios adheridos

La oferta es válida en locales de indumentaria y casas de deportes adheridos a la promoción, con un tope de reintegro de $20.000 por transacción. Entre las marcas participantes se encuentran importantes cadenas de tiendas como Open Sports.

Oportunidades futuras y otras promociones vigentes

Además, quienes no puedan aprovechar la oferta de hoy tendrán una nueva oportunidad el 26 y 27 de septiembre, cuando se repetirán las mismas condiciones de la promoción.

Este beneficio se suma a otras promociones disponibles en septiembre, como:

  • Carnicerías, pollajerías y pescaderías: 35% de descuento el 20 de septiembre, con tope de $6.000 por sábado.
  • Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, tope de $4.000 por viernes.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona.
  • Universidades: 40% de descuento en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con un límite de $6.000 por semana.
  • Garrafas: 40% de descuento diario, tope de $12.000 al mes.
  • Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días en comercios adheridos.

De esta manera, el Banco Provincia refuerza su oferta de beneficios en un mes especial para la institución.

