Banco Provincia lanzó súper descuentos por el Día de la Madre: ¿Cómo aprovecharlos?

La billetera digital de Banco Provincia presenta atractivas promociones para ayudar a los usuarios a celebrar el Día de la Madre, que se festeja el fin de semana del 18 y 19 de octubre. Los descuentos en prensa destacan los beneficios en el rubro de gastronomía, donde se pueden obtener significativos ahorros.

Descuentos especiales por el Día de la Madre

La promoción más destacada ofrece un 30% de descuento en comercios de gastronomía durante el próximo fin de semana. El tope de reintegro es de $8.000 por persona, lo que permite alcanzar hasta $26.700 en consumos. Este beneficio busca atraer a las familias y grupos de amigos durante una fecha especial.

Además, se recuerda que el sábado 11 de octubre también estará disponible un 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías, con un límite de $6.000 por persona, a partir de consumos que lleguen a $17.000.

Promociones continuas en diversos rubros

Más allá de la promoción por el Día de la Madre, las ofertas están disponibles en diferentes sectores del comercio:

  • Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, alcanzable con consumos de $20.000.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un límite de $6.000 por semana por persona.
  • Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, también sin tope de reintegro.

Facilidades de pago en comercios de cercanía

En un intento por facilitar el acceso a las compras diarias, Banco Provincia ofrece 3 cuotas sin interés todos los días para comercios de cercanía (no alimenticios), a través de tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas a la aplicación de la billetera digital.

Estas iniciativas buscan no solo fomentar el consumo, sino también apoyar a los comerciantes locales en un contexto económico desafiante.

