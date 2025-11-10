Banco Provincia lanza el Gran Premio de Fotografía y Ensayo Histórico 2026 ¿Cómo inscribirse?

La memoria colectiva sigue siendo una herramienta fundamental para comprender el presente y proyectar el futuro. En ese marco, el Banco Provincia (BAPRO) anunció la apertura de la inscripción al Gran Premio Banco Provincia de Fotografía y Ensayo Histórico 2026, una iniciativa que invita a artistas visuales y escritores de todo el país a reflexionar sobre los 50 años del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976.Banco Provincia lanza el Gran Premio de Fotografía y Ensayo Histórico 2026 por los 50 años del golpe militar

Un certamen nacional con foco en la memoria y la democracia

La convocatoria estará abierta del 3 de noviembre al 31 de diciembre de 2025, bajo el lema “Ecos de la historia: 50 años de memoria, verdad y justicia”. El objetivo central del concurso es reafirmar el compromiso con la cultura, la democracia y los derechos humanos a través de la creación artística.

El certamen busca fortalecer la memoria colectiva como base de una sociedad plural e inclusiva, promoviendo una participación amplia que aporte diversas miradas sobre los hechos y procesos históricos que marcaron el pasado reciente del país.

Entre los participantes podrán inscribirse artistas visuales, fotógrafos y escritores de toda la Argentina, sin restricciones de edad o trayectoria profesional.

Premios y categorías del Gran Premio Banco Provincia

El concurso cuenta con dos grandes categorías: Fotografía y Ensayo Histórico, cada una con distintos niveles de premiación y reconocimiento.

Categoría Fotografía

El jurado seleccionará las obras más destacadas que podrán pasar a formar parte del patrimonio cultural del Banco Provincia. Los premios establecidos son:

Gran Premio : $2.500.000

: $2.500.000 Segundo Premio : $1.400.000

: $1.400.000 Premio Estímulo : $900.000

: $900.000 Menciones honoríficas y diplomas para todas las obras preseleccionadas

Categoría Ensayo Histórico

Los trabajos deberán abordar al menos uno de los siguientes ejes temáticos:

La memoria como construcción colectiva

La economía durante la dictadura

La dimensión regional del golpe

Los premios alcanzarán hasta $800.000, e incluirán la publicación de las obras ganadoras y la entrega de diplomas de reconocimiento.

Cómo inscribirse en el Gran Premio Banco Provincia

La inscripción al concurso podrá realizarse completando el formulario disponible en la web oficial del Banco Provincia, donde también se encuentran detalladas las bases y condiciones.

Cada participante deberá adjuntar su obra o proyecto junto con la documentación solicitada, cumpliendo los requisitos establecidos para cada categoría.

El jurado estará conformado por cinco miembros, entre ellos cuatro especialistas en las disciplinas correspondientes y un representante institucional del banco, quienes tendrán la tarea de evaluar las obras y decidir su posible incorporación al acervo cultural del BAPRO.