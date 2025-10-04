Banco Provincia lanza atractivos descuentos para celebrar el Día de la Madre

Ignacio Hernández
Banco Provincia lanza jugosas promociones de octubre para celebrar el Día de la Madre

La billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI, actualizó sus promociones para octubre, incluyendo beneficios especiales para el Día de la Madre. Esta noticia busca informar sobre las distintas ofertas que los usuarios podrán aprovechar durante el mes.

¿Qué promociones se destacan en octubre?

El principal atractivo de este mes es la promoción por el Día de la Madre, que incluye un 30% de descuento en gastronomía durante el fin de semana del 18 y 19 de octubre. Este descuento tiene un límite de $8.000 por persona, lo cual se traduce en un consumo de hasta $26.700.

Además, se han realizado ajustes en los beneficios de otros rubros. Por ejemplo, el descuento en carnicerías se ha reducido a un solo día: sábado 11 de octubre, con un descuento del 35%, limitándose a $6.000 por persona y un consumo mínimo de $17.000.

Detalles de cada promoción disponible

  • Especial Día de la Madre: 30% de descuento, el sábado 18 y domingo 19 de octubre, con un tope de $8.000 por persona.
  • Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con un límite de $4.000 por viernes tras un consumo de $20.000.
  • Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 11 de octubre, con un límite de $6.000 por persona (consumo mínimo de $17.000).
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, tope de $6.000 por semana por persona.
  • Descuentos en universidades: 40% de descuento en comercios adheridos, con un tope de $6.000 por semana.
  • Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin límite de reintegro.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, también sin límite de reintegro.
  • Comercios de cercanía (no alimentos): Compras en 3 cuotas sin interés todos los días, aplicando tarjetas Visa y/o Mastercard.

Impacto en los consumidores y comerciantes

Las modificaciones y nuevas promociones brindan una oportunidad tanto para los consumidores que buscan ahorrar en sus compras, como para los comerciantes que pueden ver un aumento en el flujo de clientes. Las familias en particular, preparándose para el Día de la Madre, podrán disfrutar de las ofertas especialmente diseñadas para esta ocasión.

