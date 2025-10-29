Banco Provincia facilita la activación de tarjetas y blanqueo de PIN por WhatsApp

Ignacio Hernández
El Banco Provincia ofrece descuentos y financiamiento para el Día de la Madre

Los usuarios de Banco Provincia ahora cuentan con un nuevo método ágil y eficiente para gestionar sus trámites mediante WhatsApp, facilitando la activación y blanqueo de tarjetas, así como el seguimiento de envíos.

¿Qué trámites se pueden realizar a través de WhatsApp?

El menú de autogestión que ofrece Banco Provincia permite realizar varios trámites esenciales que antes requerían de presencia física en una sucursal. Entre los procedimientos disponibles se encuentran:

Las multas por no tener la VTV vigente pueden superar los $100.000: Datos a tener en cuenta
Mirá también:

Las multas por no tener la VTV vigente pueden superar los $100.000: Datos a tener en cuenta
  1. Blanqueo de PIN
  2. Activación de tarjeta de débito
  3. Obtener los últimos cuatro números de la tarjeta de débito
  4. Activación de tarjeta de crédito
  5. Seguimiento de tarjeta

Pasos para el blanqueo de PIN

Si un usuario olvida el PIN de su tarjeta de débito, puede realizar el blanqueo de forma sencilla. Para ello, debe ingresar al “Menú autogestiones”, seleccionar “Tarjeta de Débito” y luego la opción “Habilitación/Blanqueo”. Después, solo debe seguir las instrucciones en pantalla.

Activación y seguimiento de tarjetas

La activación de una nueva tarjeta de débito se realiza en pocos pasos. Al recibir la tarjeta, el usuario debe ingresar un PIN de cuatro dígitos en un cajero automático de la Red Link. Esto permite usar la tarjeta tanto en comercios como para pagos online.

Asimismo, los usuarios que esperan una tarjeta pueden consultar su estado de envío a través de WhatsApp, obteniendo información actualizada sobre la fecha estimada de entrega en su domicilio.

El Gobierno bonaerense relanzó el Programa de Turismo Social con nuevas líneas inclusivas: Principales destinos
Mirá también:

El Gobierno bonaerense relanzó el Programa de Turismo Social con nuevas líneas inclusivas: Principales destinos
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Horror en San Bernardo: una mujer fue hallada sin vida y su hijo habría convivido con el cuerpo
La Costa
Kicillof se impuso a Milei en un choque entre la micro y la macroeconomía en Olivos
Kicillof no fue invitado al encuentro con Milei: “Por ahora, no hubo llamado desde Casa Rosada”
Nacionales Provincia
julio marini
Otro intendente peronista le pide a Cristina que “dé un paso al costado”
Provincia
fresco en primavera
Mini invierno en plena primavera: el frío no da tregua en la provincia de Buenos Aires
Provincia
Aumento del nomenclador de discapacidad
Aumento del nomenclador de discapacidad: anuncian subas de hasta 35% en tres tramos para 2025
Sociedad
auh anses cobro
AUH en noviembre: ¿Qué montos se cobrarán y cuándo empieza el pago? Todos los detalles aquí
Anses
Ver futbol en vivo gratis argentina
Futbol para Pobres TV: Qué es, los riesgos y todas las alternativas para ver fútbol en vivo
Sociedad

Más leídas