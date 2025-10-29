Banco Provincia facilita la activación de tarjetas y blanqueo de PIN por WhatsApp

Los usuarios de Banco Provincia ahora cuentan con un nuevo método ágil y eficiente para gestionar sus trámites mediante WhatsApp, facilitando la activación y blanqueo de tarjetas, así como el seguimiento de envíos.

¿Qué trámites se pueden realizar a través de WhatsApp?

El menú de autogestión que ofrece Banco Provincia permite realizar varios trámites esenciales que antes requerían de presencia física en una sucursal. Entre los procedimientos disponibles se encuentran:

Blanqueo de PIN Activación de tarjeta de débito Obtener los últimos cuatro números de la tarjeta de débito Activación de tarjeta de crédito Seguimiento de tarjeta

Pasos para el blanqueo de PIN

Si un usuario olvida el PIN de su tarjeta de débito, puede realizar el blanqueo de forma sencilla. Para ello, debe ingresar al “Menú autogestiones”, seleccionar “Tarjeta de Débito” y luego la opción “Habilitación/Blanqueo”. Después, solo debe seguir las instrucciones en pantalla.

Activación y seguimiento de tarjetas

La activación de una nueva tarjeta de débito se realiza en pocos pasos. Al recibir la tarjeta, el usuario debe ingresar un PIN de cuatro dígitos en un cajero automático de la Red Link. Esto permite usar la tarjeta tanto en comercios como para pagos online.

Asimismo, los usuarios que esperan una tarjeta pueden consultar su estado de envío a través de WhatsApp, obteniendo información actualizada sobre la fecha estimada de entrega en su domicilio.