Banco Provincia duplica el límite de transferencias con Cuenta DNI

La aplicación Cuenta DNI del Banco Provincia ha actualizado sus condiciones, incrementando el monto máximo diario para realizar transferencias. A partir de ahora, los usuarios podrán enviar hasta cinco salarios mínimos vitales y móviles, lo que representa más de $1,6 millones.

¿Qué implican los nuevos límites en las transferencias?

Según las autoridades del BancoProvincia, esta modificación implica la duplicación del límite anterior, que era de dos SMVM, es decir, $644.400. Con este cambio, se busca brindar mayor comodidad y flexibilidad a quienes utilizan la aplicación como su principal canal de pagos y envíos de dinero, en un contexto donde la digitalización de las finanzas personales está en aumento.

Esta ampliación en las transferencias se complementa con otras mejoras implementadas por la entidad, tales como:

Órdenes de extracción sin tarjeta: Banco Provincia elevó el límite diario a $400.000 , lo que permite retirar efectivo en cajeros automáticos de la Red Link solo con la app.

Banco Provincia elevó el límite diario a , lo que permite retirar efectivo en cajeros automáticos de la Red Link solo con la app. Pago de impuestos y servicios: Se mantiene un monto máximo equivalente a cuatro veces el límite de extracción en cajeros, facilitando el pago de facturas y consumos.

Se mantiene un monto máximo equivalente a cuatro veces el límite de extracción en cajeros, facilitando el pago de facturas y consumos. Funcionalidad Invertir: Esta opción permite realizar plazos fijos directamente desde la app, consolidando a Cuenta DNI como una plataforma integral de servicios financieros.

¿Cuántos usuarios tiene la Cuenta DNI?

Con estas actualizaciones, Cuenta DNI ya cuenta con más de 10 millones de usuarios en la provincia de Buenos Aires, consolidándose como una de las billeteras digitales más utilizadas del país. El aumento de los límites para transferencias y operaciones busca acompañar el creciente uso de la aplicación, ofreciendo una mayor seguridad, agilidad y capacidad de gestión del dinero.