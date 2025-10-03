Banco Provincia anunció descuentos imperdibles con Cuenta DNI para octubre 2025

El Banco Provincia anunció este mes los descuentos y beneficios disponibles para los usuarios de su billetera virtual, Cuenta DNI, durante octubre de 2025. Los usuarios podrán aprovechar promociones específicas, especialmente dirigidas a festejar el Día de la Madre, que se celebra el 19 de octubre en Argentina.

¿Qué descuentos estarán disponibles para el Día de la Madre?

Con motivo del Día de la Madre, Cuenta DNI ofrecerá un atractivo descuento del 30% en el rubro gastronomía, que se aplicará el sábado 18 y el domingo 19 de octubre. Este beneficio tiene un tope de reintegro de $8.000 por persona, lo que implica un consumo máximo de $26.700.

Beneficios extendidos para consumos cotidianos

Los descuentos no se limitan al Día de la Madre. Los usuarios podrán beneficiarse de las siguientes promociones:

Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 11 de octubre, con un tope de $6.000 por persona, alcanzable con $17.000 en consumos.

de descuento el sábado 11 de octubre, con un tope de por persona, alcanzable con en consumos. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana por persona, equivalente a un ticket de $15.000 .

de descuento todos los días, con un tope de por semana por persona, equivalente a un ticket de . Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con un tope de $4.000 que se alcanza con $20.000 en consumos.

Descuentos adicionales durante la semana

Además, hay opciones de descuentos en otros rubros durante la semana:

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos, con un tope de $6.000 por semana por persona.

de descuento todos los días en comercios adheridos, con un tope de por semana por persona. Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro. Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días en comercios adheridos con tarjetas Visa y/o Mastercard.

Para acceder a estos beneficios, es necesario contar con la aplicación Cuenta DNI instalada en el dispositivo móvil.