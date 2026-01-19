Banco Nación y MODO lanzan ahorro del 30% en combustibles para el verano 2026: ¿Cómo acceder al beneficio?

En plena temporada de vacaciones y ante el aumento estacional de la movilidad, el Banco de la Nación Argentina (BNA) junto a la billetera digital MODO han puesto en marcha una de las promociones más agresivas del mercado para aliviar el bolsillo de los conductores. Durante todo enero y febrero de 2026, los usuarios pueden acceder a un 30% de reintegro en cargas de nafta y gasoil, una medida que busca posicionarse como el principal aliado de quienes viajan por el país.

Este beneficio no se limita a una sola bandera, sino que alcanza a las principales operadoras del sector, permitiendo a los argentinos planificar sus paradas en ruta con mayor previsibilidad financiera.

Detalles de la promoción y topes de reintegro

La oferta tiene vigencia desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero de 2026. A diferencia de otras promociones bancarias que suelen ser restrictivas con los días, el Banco Nación ha extendido este beneficio para que sea aplicable en momentos clave de la semana.

Días de aplicación: La promoción está disponible todos los viernes, sábados y domingos . Algunas estaciones de servicio adheridas podrían extender el beneficio a otros días de la semana según acuerdos específicos con la plataforma MODO.

La promoción está disponible todos los . Algunas estaciones de servicio adheridas podrían extender el beneficio a otros días de la semana según acuerdos específicos con la plataforma MODO. Tope de reintegro: Se ha fijado un límite de $15.000 por cliente por mes . Esto significa que, realizando una carga de aproximadamente $50.000, el usuario ya alcanza el ahorro máximo permitido mensualmente.

Se ha fijado un límite de . Esto significa que, realizando una carga de aproximadamente $50.000, el usuario ya alcanza el ahorro máximo permitido mensualmente. Medios de pago: Es exclusivo para quienes paguen a través de la app BNA+ o la app MODO, escaneando el código QR en el surtidor. Las tarjetas de crédito válidas para la promoción son Visa y Mastercard emitidas por el Banco Nación.

Estaciones de servicio adheridas

Uno de los puntos fuertes de este anuncio es su alcance federal. La promoción es válida en la República Argentina en las estaciones de servicio de las siguientes redes:

YPF

Axion Energy

Shell

Gulf

Puma Energy (en estaciones seleccionadas que acepten pagos vía QR MODO)

Es fundamental que el usuario verifique antes de cargar que la estación de servicio acepte pagos con QR a través de la billetera del BNA, ya que el reintegro es procesado automáticamente por el banco siempre que la transacción se inicie desde la aplicación vinculada.

Paso a paso para obtener el descuento del 30%

Para asegurar que el beneficio se aplique correctamente, los usuarios deben seguir estos pasos:

Vincular las tarjetas: Asegurarse de tener cargadas las tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación en la app BNA+ o en MODO .

Asegurarse de tener cargadas las tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación en la app o en . Cuenta monetaria: El cliente debe tener una caja de ahorros o cuenta corriente en el BNA vinculada a la billetera, ya que allí se acreditará el dinero.

El cliente debe tener una caja de ahorros o cuenta corriente en el BNA vinculada a la billetera, ya que allí se acreditará el dinero. Al momento de pagar: Informar al playero que se abonará con QR. Escanear el código desde la aplicación elegida.

Informar al playero que se abonará con QR. Escanear el código desde la aplicación elegida. Confirmación: Seleccionar como medio de pago la tarjeta de crédito del BNA. El sistema mostrará el precio total, pero el reintegro se verá reflejado en la cuenta bancaria dentro de los 30 días posteriores a la compra.

Estrategia de ahorro para las vacaciones

Dado que el tope de $15.000 es por cliente (CUIT) y no por tarjeta, una estrategia común para las familias que viajan es que ambos adultos (si son titulares de cuentas diferentes) realicen cargas por separado para duplicar el ahorro mensual a $30.000.

Además, este beneficio es acumulable con los descuentos propios de los programas de fidelidad de las petroleras, como Serviclub en YPF o App ON en Axion, lo que permite sumar puntos o millas adicionales mientras se ahorra en el valor del litro.