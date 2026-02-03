Banco Nación y MODO: ¿Cómo ahorrar hasta $60.000 en combustibles durante febrero?

En un mes marcado por el movimiento turístico y la necesidad de aliviar el bolsillo frente a los precios de los surtidores, el Banco Nación (BNA) renovó su alianza estratégica con la billetera digital MODO para ofrecer uno de los beneficios más agresivos del mercado. A partir de este mes, los clientes de la entidad podrán acceder a un esquema de reintegros que permite alcanzar un ahorro acumulado de hasta $60.000, posicionándose como la opción líder para quienes cargan nafta o gasoil en las principales petroleras del país.

Esta promoción no es solo una oportunidad para veraneantes, sino un alivio estructural para el presupuesto mensual de las familias argentinas que utilizan el vehículo de forma cotidiana.

Los detalles de la promoción: 30% de reintegro

El beneficio central consiste en un 30% de descuento en las cargas de combustible realizadas en las estaciones de servicio adheridas. A diferencia de otras entidades que limitan la promoción a un solo día, el Banco Nación extiende esta posibilidad de ahorro de viernes a domingo, permitiendo una planificación más flexible de las cargas durante el fin de semana.

Petroleras participantes: El descuento es válido en las redes de YPF, Shell, Axion y Gulf . Esta amplia cobertura garantiza que el beneficio pueda ser utilizado en casi cualquier punto de la Argentina, desde los centros urbanos hasta las rutas de veraneo.

Tope de reintegro por semana: La promoción establece un límite de devolución de $15.000 por semana por cliente .

Ahorro mensual total: Al contar febrero con cuatro fines de semana completos, un usuario que maximice el tope semanal podrá acumular un ahorro total de $60.000 en el mes.

Requisitos y medios de pago exclusivos

Para que el beneficio sea efectivo, es indispensable cumplir con la modalidad de pago establecida por la entidad. El descuento no se aplica si se paga directamente con la tarjeta física o con dinero en cuenta a través de transferencia directa.

Uso de BNA+ MODO: El pago debe realizarse escaneando el código QR a través de la aplicación BNA+ (que tiene integrado el motor de MODO) o directamente desde la app de MODO , siempre que se tenga vinculada una tarjeta del Banco Nación.

Tarjetas admitidas: La promoción es exclusiva para compras realizadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Nación. Quedan excluidas de esta acción específica las tarjetas de débito y los pagos con saldo en cuenta.

Cuenta bancaria vinculada: El reintegro se acredita directamente en la cuenta monetaria (caja de ahorros) del cliente asociada a MODO, usualmente dentro de los 30 días posteriores a la compra.

Cómo maximizar el beneficio para grupos familiares

Un dato clave para el usuario es que el tope de reintegro es por cliente. Esto significa que si en un grupo familiar existen dos personas con tarjetas de crédito del Banco Nación (por ejemplo, el titular y un adicional), ambos pueden aprovechar el tope de $15.000 semanales de forma independiente. Para ello, el titular adicional de la tarjeta debe descargar la aplicación BNA+, vincular su propia cuenta y realizar el pago desde su dispositivo.

De esta manera, una familia con dos usuarios activos del banco podría duplicar el ahorro mensual, alcanzando los $120.000 de devolución total si cargan combustible en vehículos diferentes o de forma escalonada.

Condiciones de vigencia y letra chica

La promoción tiene vigencia desde el 1 de febrero hasta el 28 de febrero de 2026. Es importante verificar en el mapa de la aplicación MODO o de BNA+ que la estación de servicio elegida esté efectivamente adherida, ya que aunque la petrolera participe (como YPF o Shell), existen algunos puntos de venta particulares que podrían no aceptar pagos por QR de forma momentánea.

Además, el beneficio es exclusivo para la cartera de consumo, lo que significa que no aplica para tarjetas corporativas o de empresas. Tampoco es acumulable con otras promociones bancarias, aunque sí suele ser compatible con los programas de fidelidad propios de las petroleras (como Serviclub o Shell BOX), permitiendo sumar puntos mientras se obtiene el reintegro monetario.