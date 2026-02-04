Banco Nación y MODO: ¿Cómo ahorrar hasta $60.000 en combustible durante febrero?

En un contexto donde el costo de movilidad impacta directamente en el presupuesto de las familias argentinas, el Banco Nación (BNA) ha renovado su estratégica alianza con la billetera digital MODO para ofrecer uno de los beneficios más agresivos del mercado. Durante todo el mes de febrero de 2026, los clientes de la entidad podrán acceder a un esquema de reintegros que permite alcanzar un ahorro acumulado de hasta $60.000, posicionándose como la herramienta clave para aliviar los gastos de transporte y turismo en el tramo final del verano.

Esta promoción no solo representa un alivio para quienes se desplazan por las rutas del país, sino que se ha convertido en un beneficio estructural para el consumo cotidiano en los principales centros urbanos de Argentina.

Los detalles de la promoción: 30% de reintegro

El beneficio central consiste en un descuento del 30% en las cargas de combustible realizadas en las estaciones de servicio adheridas. A diferencia de otras promociones bancarias que se limitan a un solo día de la semana, el Banco Nación extiende esta posibilidad de ahorro de viernes a domingo, facilitando la planificación de las cargas durante el fin de semana.

Las petroleras participantes incluyen a las principales redes del país: YPF, Shell, Axion y Gulf. La amplitud de la red garantiza que el beneficio pueda ser aprovechado en casi cualquier rincón del territorio nacional, asegurando cobertura tanto para el uso diario como para los viajes de larga distancia.

Topes y montos: cómo llegar a los $60.000 de ahorro

La ingeniería del descuento está diseñada para premiar la recurrencia. La promoción establece un tope de reintegro de $15.000 por semana por cliente. Dado que febrero de 2026 cuenta con cuatro fines de semana completos, un usuario que maximice el tope semanal podrá alcanzar un ahorro total de $60.000 al finalizar el mes.

Es importante destacar que el reintegro se calcula sobre el monto neto de la compra y se acredita directamente en la cuenta monetaria (caja de ahorros o cuenta corriente) vinculada a MODO y al Banco Nación, generalmente dentro de los 30 días posteriores a la operación.

Claves para maximizar el beneficio familiar

Un dato de gran valor para el usuario es que el tope de reintegro es personal y por cliente. Esto significa que en un grupo familiar donde el titular posee tarjetas adicionales, cada beneficiario con su propia aplicación BNA+ y su propia tarjeta vinculada puede aprovechar el tope de $15.000 semanales de manera independiente.

Vigencia y recomendaciones finales

La promoción tiene validez desde el 1 de febrero hasta el 28 de febrero de 2026 inclusive. Se recomienda a los usuarios verificar en el mapa de la aplicación MODO que la sucursal específica de la petrolera esté adherida antes de realizar la carga, ya que aunque la bandera (YPF, Shell, etc.) sea participante, algunas estaciones de servicio puntuales podrían tener restricciones técnicas para el cobro mediante QR.

Este beneficio es exclusivo para la cartera de consumo, quedando excluidas las tarjetas corporativas o de empresas. Asimismo, el descuento del Banco Nación suele ser acumulable con los programas de fidelización propios de las petroleras, permitiendo que el usuario sume puntos mientras obtiene el reintegro de dinero en su cuenta.