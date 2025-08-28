banner ad

Banco Nación y ANSES lanzan nuevo beneficio exclusivo para jubilados y pensionados

A partir del 1° de septiembre de 2025, los jubilados y pensionados que cobren sus haberes en el Banco Nación podrán acceder a nuevos beneficios diseñados para mejorar sus ingresos y capacidad de compra. Esta iniciativa, fruto de la colaboración entre el Banco Nación y ANSES, busca brindar herramientas financieras que promuevan el bienestar económico de los adultos mayores.

Beneficios destacados de BNA para jubilados

  1. Remuneración de cuentas
    Desde el 1° de septiembre, las cuentas de los beneficiarios generarán rendimientos diarios a una tasa nominal anual (TNA) del 32%, hasta un saldo máximo de $500.000. Este beneficio se aplicará automáticamente, sin necesidad de trámites adicionales, ofreciendo una alternativa segura y sencilla para obtener ingresos adicionales por los fondos depositados.
  2. Reintegro del 5% en compras en supermercados
    Los jubilados y pensionados podrán disfrutar de un reintegro adicional del 5% en sus compras realizadas con tarjetas de débito Mastercard o tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Nación, utilizando la función BNA+ MODO.
    • Vigencia: De lunes a viernes, hasta el 30 de septiembre de 2025.
    • Tope de reintegro: Hasta $5.000 por usuario por semana.
    • Supermercados adheridos: Carrefour, ChangoMás, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.
      Este beneficio es acumulable con otras promociones vigentes de Banco Nación.

Requisito: Descargar la aplicación BNA+

Para acceder a estos descuentos y visualizar los rendimientos diarios, es necesario contar con la aplicación BNA+. La app permite gestionar los beneficios, consultar saldos y aprovechar promociones como las de Semana Nación.

Compromiso con los adultos mayores

Con esta iniciativa, el Banco Nación reafirma su compromiso de acompañar a los jubilados y pensionados, ofreciendo herramientas que fortalecen su capacidad de consumo y mejoran su calidad de vida.

