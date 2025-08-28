Banco Nación y ANSES lanzan nuevo beneficio exclusivo para jubilados y pensionados

A partir del 1° de septiembre de 2025, los jubilados y pensionados que cobren sus haberes en el Banco Nación podrán acceder a nuevos beneficios diseñados para mejorar sus ingresos y capacidad de compra. Esta iniciativa, fruto de la colaboración entre el Banco Nación y ANSES, busca brindar herramientas financieras que promuevan el bienestar económico de los adultos mayores.
Beneficios destacados de BNA para jubilados
- Remuneración de cuentas
Desde el 1° de septiembre, las cuentas de los beneficiarios generarán rendimientos diarios a una tasa nominal anual (TNA) del 32%, hasta un saldo máximo de $500.000. Este beneficio se aplicará automáticamente, sin necesidad de trámites adicionales, ofreciendo una alternativa segura y sencilla para obtener ingresos adicionales por los fondos depositados.
- Reintegro del 5% en compras en supermercados
Los jubilados y pensionados podrán disfrutar de un reintegro adicional del 5% en sus compras realizadas con tarjetas de débito Mastercard o tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Nación, utilizando la función BNA+ MODO.
- Vigencia: De lunes a viernes, hasta el 30 de septiembre de 2025.
- Tope de reintegro: Hasta $5.000 por usuario por semana.
- Supermercados adheridos: Carrefour, ChangoMás, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.
Este beneficio es acumulable con otras promociones vigentes de Banco Nación.
Requisito: Descargar la aplicación BNA+
Para acceder a estos descuentos y visualizar los rendimientos diarios, es necesario contar con la aplicación BNA+. La app permite gestionar los beneficios, consultar saldos y aprovechar promociones como las de Semana Nación.
- Cómo obtenerla: Descárgala desde el celular con tu DNI en pocos pasos.
- Más información: Visita www.mayoresactivos.com.ar/PracticasbnaMAS para acceder a simuladores y guías de uso.
Compromiso con los adultos mayores
Con esta iniciativa, el Banco Nación reafirma su compromiso de acompañar a los jubilados y pensionados, ofreciendo herramientas que fortalecen su capacidad de consumo y mejoran su calidad de vida.