Banco Nación: todo lo que tenés que saber sobre el “Adelanto de haberes” para jubilados

El Banco Nación ha lanzado una nueva oferta destinada a jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de la entidad. Se trata del “Adelanto de haberes”, un préstamo personal de libre destino que permite acceder a montos flexibles de manera rápida y sencilla.

¿Cómo funciona el “Adelanto de haberes” en el Banco Nación?

Este préstamo está diseñado específicamente para aquellos que acepten que la cuota se debite directamente de su cuenta de ANSES. Los montos disponibles oscilan entre:

Monto mínimo: $1.000

Monto máximo: $500.000

Los solicitantes deben ser titulares de haberes previsionales que se perciban a través del Banco Nación. La rapidez en el proceso de solicitud y aprobación es una de las características que más destaca entre los beneficiarios.

Ventajas exclusivas para jubilados y pensionados

Los usuarios del Banco Nación gozan de una serie de beneficios al solicitar el “Adelanto de haberes”, que incluyen:

Uso libre del monto solicitado

Acreditación inmediata mediante la aplicación BNA+

Acreditación en la cuenta donde se percibe el haber previsional

Cancelación automática de la deuda al recibir la primera acreditación posterior a su uso

Renovación mensual automática de la oferta

¿Cuándo y cómo se pueden solicitar los préstamos?

Los interesados pueden iniciar el proceso de solicitud a través de la plataforma BNA+, que ofrece una interfaz ágil y fácil de usar. La acreditación de fondos se realizara en el momento que se realice la aprobación del préstamo, haciendo que el acceso a estos montos sea casi instantáneo.