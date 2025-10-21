Banco Nación ofrece reintegros para jubilados y pensionados que compren con BNA+ MODO

Denisse Helman
Banco Nación lanzó promo de reintegro del 25% en compras en Jumbo y Disco todos los martes

En un contexto donde los precios siguen en aumento y cada peso cuenta, el Banco Nación lanzó una promoción especial destinada a jubilados y pensionados que cobran sus haberes por ANSES, con el objetivo de ayudar a estirar el presupuesto mensual a través de devoluciones por compras presenciales.

Cómo funciona la promoción del Banco Nación

Hasta el 31 de octubre de 2025, quienes cobren su jubilación o pensión en el Banco Nación podrán acceder a un reintegro del 5% en compras realizadas de lunes a viernes utilizando BNA+ MODO.

El dinero se devuelve directamente en la cuenta asociada y el beneficio tiene un tope semanal de $5.000 y un límite mensual de $20.000. Además, se puede combinar con otras promociones o descuentos vigentes en los comercios adheridos.

Quiénes pueden acceder

El beneficio está dirigido exclusivamente a jubilados y pensionados de ANSES que perciben sus haberes en una cuenta del Banco Nación. Para participar es necesario:

  • Tener la app BNA+ instalada y la cuenta vinculada.
  • Activar MODO BNA+ dentro de la aplicación.
  • Usar tarjeta de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación, o la tarjeta de débito Mastercard del mismo banco.
  • Realizar el pago escaneando el código QR MODO desde BNA+.

Es importante remarcar que no aplica si se usa otra billetera virtual o si el pago se hace directamente con saldo en cuenta.

Dónde conviene usarlo

La promoción se aplica en compras presenciales y es especialmente útil para los gastos cotidianos, como los del supermercado. Participan grandes cadenas del país, entre ellas:

  • Carrefour
  • Chango Más
  • Jumbo
  • Vea
  • Disco
  • Coto
  • La Anónima
  • Josimar
  • DIA

Las franquicias no participan, por lo que conviene verificar que la sucursal esté adherida antes de pagar.

Cómo realizar el pago paso a paso

Para que el reintegro se acredite correctamente, el proceso debe realizarse de la siguiente manera:

  • Abrí la app BNA+.
  • Elegí la tarjeta del Banco Nación con la que querés pagar.
  • Activá MODO.
  • Escaneá el QR del comercio.
  • Confirmá el monto y finalizá la operación.

El cargo se realiza con la tarjeta seleccionada y la devolución se calcula sobre el monto efectivamente abonado, incluso si la compra tenía descuentos, promociones o 2×1.

Topes, plazos y acreditación del reintegro

El esquema contempla límites claros:

PeríodoTope de devolución
Semanal$5.000
Mensual$20.000

La acreditación puede demorar hasta 30 días hábiles desde la fecha de compra, y el dinero se deposita en la cuenta asociada a BNA+.

Algunos consejos para aprovechar mejor la promoción:

  • Dividir las compras si se supera el tope semanal, para no perder parte del beneficio.
  • Planificar las compras teniendo en cuenta los cortes de semana (lunes a domingo) y de mes (calendario completo).
  • Guardar los comprobantes, en caso de necesitar hacer una consulta posterior.

Qué tener listo antes de salir de compras

Para evitar errores o rechazos al momento del pago, se recomienda revisar los siguientes puntos:

  • Que los haberes estén acreditados en el Banco Nación.
  • Que la app BNA+ esté actualizada y activa.
  • Que MODO BNA+ esté habilitado.
  • Que la tarjeta del Banco Nación (crédito o débito) esté seleccionada como medio de pago predeterminado.
  • Que el comercio no sea franquicia.

Con estos pasos simples, jubilados y pensionados pueden aprovechar la devolución del 5% en cada compra, maximizando el ahorro mensual hasta $20.000 y mejorando el rendimiento del dinero en productos esenciales como alimentos, farmacia o limpieza.

Más leídas