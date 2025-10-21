Banco Nación ofrece reintegros para jubilados y pensionados que compren con BNA+ MODO

En un contexto donde los precios siguen en aumento y cada peso cuenta, el Banco Nación lanzó una promoción especial destinada a jubilados y pensionados que cobran sus haberes por ANSES, con el objetivo de ayudar a estirar el presupuesto mensual a través de devoluciones por compras presenciales.
Cómo funciona la promoción del Banco Nación
Hasta el 31 de octubre de 2025, quienes cobren su jubilación o pensión en el Banco Nación podrán acceder a un reintegro del 5% en compras realizadas de lunes a viernes utilizando BNA+ MODO.
Titulares del programa Fomentar Empleo esperan fecha de cobro y novedades importantes
El dinero se devuelve directamente en la cuenta asociada y el beneficio tiene un tope semanal de $5.000 y un límite mensual de $20.000. Además, se puede combinar con otras promociones o descuentos vigentes en los comercios adheridos.
Quiénes pueden acceder
El beneficio está dirigido exclusivamente a jubilados y pensionados de ANSES que perciben sus haberes en una cuenta del Banco Nación. Para participar es necesario:
- Tener la app BNA+ instalada y la cuenta vinculada.
- Activar MODO BNA+ dentro de la aplicación.
- Usar tarjeta de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación, o la tarjeta de débito Mastercard del mismo banco.
- Realizar el pago escaneando el código QR MODO desde BNA+.
Es importante remarcar que no aplica si se usa otra billetera virtual o si el pago se hace directamente con saldo en cuenta.
Dónde conviene usarlo
La promoción se aplica en compras presenciales y es especialmente útil para los gastos cotidianos, como los del supermercado. Participan grandes cadenas del país, entre ellas:
- Carrefour
- Chango Más
- Jumbo
- Vea
- Disco
- Coto
- La Anónima
- Josimar
- DIA
Las franquicias no participan, por lo que conviene verificar que la sucursal esté adherida antes de pagar.
Cómo realizar el pago paso a paso
Para que el reintegro se acredite correctamente, el proceso debe realizarse de la siguiente manera:
- Abrí la app BNA+.
- Elegí la tarjeta del Banco Nación con la que querés pagar.
- Activá MODO.
- Escaneá el QR del comercio.
- Confirmá el monto y finalizá la operación.
El cargo se realiza con la tarjeta seleccionada y la devolución se calcula sobre el monto efectivamente abonado, incluso si la compra tenía descuentos, promociones o 2×1.
Topes, plazos y acreditación del reintegro
El esquema contempla límites claros:
|Período
|Tope de devolución
|Semanal
|$5.000
|Mensual
|$20.000
La acreditación puede demorar hasta 30 días hábiles desde la fecha de compra, y el dinero se deposita en la cuenta asociada a BNA+.
Algunos consejos para aprovechar mejor la promoción:
- Dividir las compras si se supera el tope semanal, para no perder parte del beneficio.
- Planificar las compras teniendo en cuenta los cortes de semana (lunes a domingo) y de mes (calendario completo).
- Guardar los comprobantes, en caso de necesitar hacer una consulta posterior.
Qué tener listo antes de salir de compras
Para evitar errores o rechazos al momento del pago, se recomienda revisar los siguientes puntos:
- Que los haberes estén acreditados en el Banco Nación.
- Que la app BNA+ esté actualizada y activa.
- Que MODO BNA+ esté habilitado.
- Que la tarjeta del Banco Nación (crédito o débito) esté seleccionada como medio de pago predeterminado.
- Que el comercio no sea franquicia.
Con estos pasos simples, jubilados y pensionados pueden aprovechar la devolución del 5% en cada compra, maximizando el ahorro mensual hasta $20.000 y mejorando el rendimiento del dinero en productos esenciales como alimentos, farmacia o limpieza.