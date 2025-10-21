Banco Nación ofrece reintegros para jubilados y pensionados que compren con BNA+ MODO

En un contexto donde los precios siguen en aumento y cada peso cuenta, el Banco Nación lanzó una promoción especial destinada a jubilados y pensionados que cobran sus haberes por ANSES, con el objetivo de ayudar a estirar el presupuesto mensual a través de devoluciones por compras presenciales.

Cómo funciona la promoción del Banco Nación

Hasta el 31 de octubre de 2025, quienes cobren su jubilación o pensión en el Banco Nación podrán acceder a un reintegro del 5% en compras realizadas de lunes a viernes utilizando BNA+ MODO.

El dinero se devuelve directamente en la cuenta asociada y el beneficio tiene un tope semanal de $5.000 y un límite mensual de $20.000. Además, se puede combinar con otras promociones o descuentos vigentes en los comercios adheridos.

Quiénes pueden acceder

El beneficio está dirigido exclusivamente a jubilados y pensionados de ANSES que perciben sus haberes en una cuenta del Banco Nación. Para participar es necesario:

Tener la app BNA+ instalada y la cuenta vinculada .

y la . Activar MODO BNA+ dentro de la aplicación.

dentro de la aplicación. Usar tarjeta de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación , o la tarjeta de débito Mastercard del mismo banco.

, o la del mismo banco. Realizar el pago escaneando el código QR MODO desde BNA+.

Es importante remarcar que no aplica si se usa otra billetera virtual o si el pago se hace directamente con saldo en cuenta.

Dónde conviene usarlo

La promoción se aplica en compras presenciales y es especialmente útil para los gastos cotidianos, como los del supermercado. Participan grandes cadenas del país, entre ellas:

Carrefour

Chango Más

Jumbo

Vea

Disco

Coto

La Anónima

Josimar

DIA

Las franquicias no participan, por lo que conviene verificar que la sucursal esté adherida antes de pagar.

Cómo realizar el pago paso a paso

Para que el reintegro se acredite correctamente, el proceso debe realizarse de la siguiente manera:

Abrí la app BNA+ .

. Elegí la tarjeta del Banco Nación con la que querés pagar.

con la que querés pagar. Activá MODO .

. Escaneá el QR del comercio .

. Confirmá el monto y finalizá la operación.

El cargo se realiza con la tarjeta seleccionada y la devolución se calcula sobre el monto efectivamente abonado, incluso si la compra tenía descuentos, promociones o 2×1.

Topes, plazos y acreditación del reintegro

El esquema contempla límites claros:

Período Tope de devolución Semanal $5.000 Mensual $20.000

La acreditación puede demorar hasta 30 días hábiles desde la fecha de compra, y el dinero se deposita en la cuenta asociada a BNA+.

Algunos consejos para aprovechar mejor la promoción:

Dividir las compras si se supera el tope semanal, para no perder parte del beneficio.

si se supera el tope semanal, para no perder parte del beneficio. Planificar las compras teniendo en cuenta los cortes de semana (lunes a domingo) y de mes (calendario completo).

teniendo en cuenta los cortes de semana (lunes a domingo) y de mes (calendario completo). Guardar los comprobantes, en caso de necesitar hacer una consulta posterior.

Qué tener listo antes de salir de compras

Para evitar errores o rechazos al momento del pago, se recomienda revisar los siguientes puntos:

Que los haberes estén acreditados en el Banco Nación .

. Que la app BNA+ esté actualizada y activa .

. Que MODO BNA+ esté habilitado .

. Que la tarjeta del Banco Nación (crédito o débito) esté seleccionada como medio de pago predeterminado.

(crédito o débito) esté seleccionada como medio de pago predeterminado. Que el comercio no sea franquicia.

Con estos pasos simples, jubilados y pensionados pueden aprovechar la devolución del 5% en cada compra, maximizando el ahorro mensual hasta $20.000 y mejorando el rendimiento del dinero en productos esenciales como alimentos, farmacia o limpieza.