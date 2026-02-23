Banco Nación lanza una promoción histórica para renovar tecnología: Notebooks y celulares en hasta 18 cuotas sin interés

El Banco de la Nación Argentina (BNA) ha vuelto a posicionarse en el centro del consumo tecnológico en el país con el lanzamiento de una campaña agresiva a través de su plataforma de comercio electrónico, Tienda BNA+. En un contexto donde el acceso al crédito es una herramienta fundamental para las familias argentinas, la entidad bancaria habilitó una ventana de oportunidad para adquirir dispositivos de última generación con condiciones de financiación que hoy resultan inusuales en el mercado local.

Los detalles del beneficio: cuotas y tarjetas aceptadas

La promoción principal se centra en la posibilidad de realizar compras en hasta 18 cuotas sin interés, un plazo que ha ido desapareciendo de la mayoría de los comercios minoristas. Para acceder a este beneficio, es requisito excluyente realizar la compra a través del portal oficial Tienda BNA+ utilizando las tarjetas de crédito emitidas por el banco, ya sean Visa o Mastercard.

Es importante destacar que el beneficio no solo se limita a la financiación. En productos seleccionados, los descuentos directos sobre el precio de lista pueden alcanzar hasta el 40%, lo que combinado con las cuotas fijas genera un ahorro real significativo a lo largo del año.

Qué productos se pueden comprar en la Tienda BNA+

El catálogo de la promoción es amplio y está diseñado para cubrir las necesidades de distintos perfiles de usuario, desde estudiantes hasta profesionales IT. Entre los rubros más destacados se encuentran:

Notebooks y Computadoras de Escritorio: Se incluyen modelos de marcas líderes con procesadores de última generación, ideales para el teletrabajo y el diseño gráfico.

Se incluyen modelos de marcas líderes con procesadores de última generación, ideales para el teletrabajo y el diseño gráfico. Celulares y Smartphones: Desde modelos de gama media con excelentes prestaciones hasta los últimos lanzamientos de las marcas más reconocidas globalmente.

Desde modelos de gama media con excelentes prestaciones hasta los últimos lanzamientos de las marcas más reconocidas globalmente. Tablets y Accesorios: Una amplia gama de dispositivos para consumo de medios y periféricos como monitores, teclados y auriculares de alta fidelidad.

Una amplia gama de dispositivos para consumo de medios y periféricos como monitores, teclados y auriculares de alta fidelidad. Consolas y Gaming: El sector de videojuegos también cuenta con ítems seleccionados que entran en el esquema de financiación extendida.

Cómo aprovechar la oferta paso a paso

Para los usuarios que no están familiarizados con el sistema, el proceso de compra es sencillo pero requiere tener la tarjeta de crédito del Banco Nación activa:

Ingresar al sitio oficial de Tienda BNA+. Es vital verificar que la URL sea la oficial para evitar estafas digitales.

al sitio oficial de Tienda BNA+. Es vital verificar que la URL sea la oficial para evitar estafas digitales. Registrarse o iniciar sesión con los datos de usuario.

o iniciar sesión con los datos de usuario. Navegar por las categorías de Tecnología o utilizar el buscador para encontrar el dispositivo deseado. Aquellos que participan de las 18 cuotas suelen tener una etiqueta distintiva.

por las categorías de Tecnología o utilizar el buscador para encontrar el dispositivo deseado. Aquellos que participan de las 18 cuotas suelen tener una etiqueta distintiva. Al momento de pagar, seleccionar la tarjeta de crédito del BNA y elegir la cantidad de cuotas. El sistema calculará automáticamente que el interés sea del 0%.

Ventajas adicionales de Tienda BNA+

Más allá de la financiación, el banco ofrece un sistema de envíos que llega a todo el país, lo que permite que usuarios de todas las provincias puedan acceder a los mismos precios que en los grandes centros urbanos. Además, al ser una plataforma bancaria oficial, cuenta con protocolos de seguridad elevados y soporte directo ante cualquier inconveniente con la transacción o el producto.