Ayuda Escolar 2026: ANSES confirmó el monto y el trámite obligatorio para cobrar antes de clases

Con el inicio del ciclo lectivo 2026 a la vuelta de la esquina, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha ratificado los detalles de la Ayuda Escolar Anual. Este beneficio, diseñado para aliviar el impacto de la canasta escolar en los hogares argentinos, se ha fijado en $85.000 por cada hijo. Sin embargo, este año el organismo ha puesto especial énfasis en que el pago no será automático para todos: la presentación del certificado de escolaridad es la llave indispensable para evitar demoras.

Quiénes reciben la Ayuda Escolar en febrero y marzo

El beneficio alcanza a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) que tengan hijos a cargo desde los 45 días hasta los 17 años inclusive. En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad y el beneficio se extiende a quienes asistan a establecimientos de enseñanza especial o rehabilitación.

Para acceder al cobro, el grupo familiar no debe superar los topes de ingresos vigentes. A partir de febrero de 2026, el límite máximo de ingreso por cada integrante del grupo familiar se ubica en $2.646.379, salvo para el caso de hijos con discapacidad, donde no rigen topes máximos de sueldo.

El monto confirmado: $85.000 por hijo

A pesar de que algunas proyecciones sugerían una actualización mayor por movilidad, ANSES ha confirmado que el monto base para el inicio de este ciclo lectivo es de $85.000. Este valor se deposita de forma única una vez al año en la misma cuenta donde el titular percibe sus asignaciones mensuales.

Es importante destacar que este dinero está destinado exclusivamente a la compra de útiles, uniformes y materiales educativos, por lo que el organismo recomienda realizar el trámite a la brevedad para contar con el efectivo antes del primer día de clases.

Calendario de pagos y el efecto “Carnaval”

ANSES comenzará a liquidar la Ayuda Escolar de manera masiva durante el mes de marzo. No obstante, febrero es el mes clave para la gestión. Aquellas familias que presentaron el certificado antes del 31 de diciembre de 2025 recibirán el pago automático junto con su haber de marzo.

Debido a los feriados de Carnaval (16 y 17 de febrero), el cronograma de ANSES para el resto de las prestaciones de este mes ha sufrido modificaciones. Si todavía tenés trámites pendientes, tené en cuenta las fechas de cobro por DNI para organizar tu visita a la oficina o el uso de la app:

DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero.

lunes 9 de febrero. DNI terminados en 1: martes 10 de febrero.

martes 10 de febrero. DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero.

miércoles 11 de febrero. DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero.

jueves 12 de febrero. DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero.

viernes 13 de febrero. DNI terminados en 5: miércoles 18 de febrero (posferiados).

Trámite obligatorio: Cómo presentar el certificado escolar paso a paso

Si no recibís el pago automático en marzo o si aún no acreditaste la escolaridad del año pasado, deberás realizar el trámite de forma digital. No es necesario sacar turno presencial.

Generar el formulario: Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dirigite a la sección Hijos > Presentar un Certificado Escolar .

Ingresá a con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dirigite a la sección . Completar y Descargar: Elegí “Generar Certificado”, completá los datos del alumno y descargá el formulario (PS 2.68).

Elegí “Generar Certificado”, completá los datos del alumno y descargá el formulario (PS 2.68). Firma de la escuela: Imprimí el documento y llevalo al establecimiento educativo para que las autoridades lo firmen y sellen. Como las escuelas retoman su actividad administrativa en estas semanas, es el momento ideal para hacerlo.

Imprimí el documento y llevalo al establecimiento educativo para que las autoridades lo firmen y sellen. Como las escuelas retoman su actividad administrativa en estas semanas, es el momento ideal para hacerlo. Subir la foto: Una vez firmado, sacale una foto nítida y cargala nuevamente en la sección “Presentar Certificado Escolar” de la web o la app Mi ANSES.

¿Qué pasa si lo presento tarde?

Si realizás la presentación del certificado después del inicio de clases, el pago no se pierde, pero sí se demora. ANSES estipula un plazo de entre 30 y 60 días desde el momento de la carga exitosa del formulario para acreditar el dinero en la cuenta bancaria. Por este motivo, para quienes necesitan comprar los útiles ahora, la ventana de febrero es la más crítica.

Para los hijos con discapacidad que reciben apoyo de maestros particulares o asisten a talleres protegidos, el formulario debe ser completado por el profesional o la institución correspondiente, siguiendo el mismo proceso de carga digital.