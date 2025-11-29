Axel expresó su dolor por la tragedia que cobró la vida de cuatro fans

En la madrugada del viernes, un trágico accidente de tránsito en la Ruta 90, tras un concierto de Axel en Melincué, dejó un saldo de cinco personas fallecidas. El cantante, profundamente afectado por el suceso, utilizó sus redes sociales para expresar sus condolencias y recuerdos hacia las víctimas, muchas de las cuales eran fervientes seguidoras de su música.

Accidente en la Ruta 90 tras el concierto

La tragedia ocurrió a las 00:30 en el acceso a la localidad de Alcorta, en el departamento de Constitución. Según fuentes de la Policía de Seguridad Vial de Santa Fe, el siniestro involucró a tres vehículos. Un Ford Focus, dirigido por Javier Alberto Pellegrini, de 49 años, impactó de frente con un Volkswagen Gol que transportaba a cuatro mujeres provenientes de la localidad de Máximo Paz.

En el grupo de mujeres, identificadas como Nancy Gloria Albarracín (63), Nanci Marcela Beliera (58) y Claudia Patricia Risso (56), lamentablemente, las tres fallecieron. Una cuarta ocupante, aún sin identificar, también perdió la vida en el acto. Albarracín fue rescatada con signos vitales y trasladada al Samco local, donde falleció poco después.

Mensaje conmovedor de Axel

En su mensaje, Axel compartió: “Ayer, después del concierto en Melincué, ocurrió una tragedia que me tiene el corazón completamente roto. Cuatro chicas que venían de distintos lugares del país, que habían sido parte de esa noche tan especial, sufrieron un accidente en la madrugada y lamentablemente perdieron la vida.”

Horas previas al accidente, las cuatro en el recital de Axel en Melincué.

El artista recordó a Claudia Risso, quien había estado presente en sus conciertos: “Con una de ellas, me saqué una foto el sábado en el concierto de Rosario”. La emoción de Axel es palpable en su publicación, donde remarca el vínculo que tenía con sus fans.

Detalles de la investigación del siniestro

El accidente involucró además un tercer vehículo, un Ford Ecosport, que chocó con partes esparcidas en la ruta tras el impacto inicial. Sus ocupantes resultaron ilesos. La Policía de Investigaciones (PDI) y el Gabinete Criminalístico de Rosario llevan a cabo las diligencias para esclarecer los hechos, incluidas pericias y análisis mecánicos. Interviene la Fiscalía Regional en Villa Constitución en la investigación del siniestro.

Axel finalizó su emotivo mensaje pidiendo: “Les pido a todos que enviemos fuerza, oración y respeto para sus seres queridos. Hoy mi corazón está con ustedes”. La publicación resonó en redes, recibiendo apoyo y condolencias de colegas y seguidores del artista.