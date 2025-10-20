Avanza la segunda quincena de octubre con días cálidos en la provincia de Buenos Aires

Con la segunda mitad de octubre en marcha, el tiempo se mantiene variable pero con marcado ascenso térmico en gran parte del territorio bonaerense.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los próximos días estarán dominados por el viento del norte, temperaturas elevadas y algunas lluvias aisladas hacia mitad de semana.

🗓 Lunes 20 de octubre

El inicio de la semana presenta un cielo parcialmente nublado y una temperatura que oscilará entre los 15 y los 25 grados.

Los vientos del norte se harán sentir con ráfagas de hasta 50 km/h durante la tarde, generando una sensación térmica más elevada en zonas del centro y norte de la provincia.

🗓 Martes 21 de octubre

La nubosidad se mantendrá, pero el ambiente será más cálido.

El termómetro marcará mínimas de 17 y máximas cercanas a los 29 grados, con viento persistente del norte y ráfagas de hasta 50 km/h que podrían extenderse durante toda la jornada.

Será un día típico de primavera avanzada, ideal para actividades al aire libre, aunque con condiciones de baja humedad que podrían generar polvo en suspensión en áreas rurales.

🗓 Miércoles 22 de octubre

El cielo estará mayormente nublado en toda la franja central y costera de la provincia.

Las temperaturas se mantendrán elevadas, entre 17 y 27 grados, pero hacia la noche se prevé el ingreso de chaparrones dispersos, especialmente en el norte y centro bonaerense.

Cuadro Resumen del Pronóstico

Día Condición Temp. Mín. Temp. Máx. Viento Observaciones Lunes 20 Parcialmente nublado 15°C 25°C Norte, 50 km/h Ráfagas moderadas Martes 21 Nubosidad variable 17°C 29°C Norte, 50 km/h Caluroso y ventoso Miércoles 22 Mayormente nublado 17°C 27°C Norte Chaparrones nocturnos

Tendencia general

El patrón cálido y húmedo dominará los próximos días en la provincia, antes del paso de un frente frío que podría traer lluvias más generalizadas hacia el final de la semana.

Con estas condiciones, el SMN recomienda mantener la hidratación, protegerse del sol y asegurar objetos livianos ante posibles ráfagas intensas.