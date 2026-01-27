Aumento y bono para estatales: el Gobierno confirmó el pago de $50.000 y un aumento en febrero

En un cierre de enero marcado por la tensión gremial, la administración nacional formalizó el nuevo esquema salarial para los empleados públicos nacionales. A través del Decreto 37/2026, publicado recientemente en el Boletín Oficial, se ratificó el acuerdo alcanzado con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el cual establece una suba porcentual y el pago de una suma fija por única vez para los trabajadores del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).

La medida llega en un momento de fuerte debate sobre la recuperación del poder adquisitivo frente a la inflación del último trimestre, generando posturas divididas entre los principales sindicatos del sector.

Detalles del aumento: porcentajes y sumas fijas

El acuerdo paritario para este inicio de 2026 se estructura en dos ejes principales que impactarán en las liquidaciones de los próximos días:

Incremento del 2% en los haberes

Se estableció una suba del 2% sobre los salarios básicos. Aunque el porcentaje es bajo en términos nominales, la homologación oficial permite que este incremento se aplique de forma inmediata a todas las categorías del escalafón nacional.

Bono de $50.000

Como medida de compensación extraordinaria, el Ejecutivo dispuso el pago de una suma fija no remunerativa de $50.000. Este bono está destinado a los trabajadores que se desempeñan en la administración pública central y organismos descentralizados, como una forma de aliviar el impacto de los gastos estacionales de enero.

Situación en el sector Salud: nuevas escalas para residentes

En paralelo, el Decreto 36/2026 actualizó las escalas salariales para los profesionales de la salud que dependen de Nación, incluyendo hospitales e institutos como el Hospital Garrahan. Los nuevos montos mensuales para los residentes quedaron fijados de la siguiente manera:

Jefes de residencia: $1.437.773

$1.437.773 Residentes de 3° y 4° año: $1.343.479

$1.343.479 Residentes de 2° año: $1.221.711

$1.221.711 Residentes de 1° año: $1.090.292

Además, se ajustaron los valores de las becas para el personal en formación, que ahora oscilan entre los $345.174 y los $459.398 mensuales.

El rechazo de ATE y el conflicto en puerta

A diferencia de UPCN, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) rechazó categóricamente la propuesta en la mesa de negociación. El gremio conducido por Rodolfo Aguiar argumentó que la oferta es “insuficiente” y que los salarios estatales han quedado rezagados respecto a la canasta básica.

Según los informes técnicos del sindicato, un trabajador estatal necesitó en diciembre más de $2.100.000 para cubrir las necesidades de un hogar tipo, cifra que queda lejos de los ingresos promedio actuales tras este aumento. Esta disconformidad anticipa un febrero con posibles medidas de fuerza y pedidos de reapertura urgente de la paritaria.

Cambios en topes de horas extra y licencias

La nueva normativa no solo trata sobre ingresos, sino que introduce cambios operativos en el empleo público:

Tope para servicios extraordinarios: Se fijó un límite de $771.912 de salario bruto mensual para que los agentes puedan percibir el pago de horas extra. Quienes superen ese monto no podrán cobrar adicionales por este concepto.

Se fijó un límite de de salario bruto mensual para que los agentes puedan percibir el pago de horas extra. Quienes superen ese monto no podrán cobrar adicionales por este concepto. Licencias: Se incorporaron modificaciones en los regímenes de permisos por exámenes, salud y atención de familiares, buscando una mayor profesionalización y control del presentismo en las dependencias oficiales.

Bonos provinciales: los casos de Neuquén y Salta

Es importante distinguir que, mientras el Estado Nacional otorga $50.000, algunas provincias han cerrado acuerdos superiores para sus empleados locales: