Aumento salarial para empleados de comercio: modificaciones en las sumas fijas

El Ministerio de Capital Humano ha homologado el aumento salarial correspondiente a junio para los empleados de comercio, además de un acuerdo correspondiente a abril que no había sido aplicado por muchas empresas previamente. Estas compañías ahora tendrán la obligación de abonar la diferencia por lo no ejecutado durante el cuatrimestre pasado, siguiendo las escalas salariales publicadas por FAECYS, el sindicato mercantil, y que fueron ratificadas recientemente.

Detalles de los Aumentos Salariales de Abril a Junio

El acuerdo alcanzado para los meses de abril a junio detalla incrementos que comprenden aumentos remunerativos y no remunerativos. Para abril, el aumento se fijó en un 1,9% más una suma fija no remunerativa de $35.000. En mayo, el salario aumentó en 1,8% más $40.000 en suma fija no remunerativa, y en junio, el incremento fue del 1,7% junto a otra suma fija no remunerativa de $40.000.

Nuevas Escalas Salariales por Categoría

A continuación, se detallan las escalas salariales para distintas categorías, teniendo en cuenta los incrementos ratificados:

Administrativo A: $1.008.422

Administrativo B: $1.012.611

Administrativo E: $1.039.817

Administrativo F: $1.055.167

Cajeros A: $1.011.909

Maestranza A: $997.958

Vendedores A: $1.011.909

Vendedores D: $1.055.167

Las escalas variarán en función de los acuerdos alcanzados y se aplicarán de forma retroactiva para aquellos meses donde no se ejecutaron los aumentos correspondientes.

Modificaciones en las Sumas Fijas y Aumentos No Remunerativos

En mayo, se eliminó el Incremento No Remunerativo del Acuerdo Junio 2024, mientras que la suma fija no remunerativa se incrementó a $40.000. En junio, aunque se redujeron ciertos incrementos no remunerativos, la suma fija se mantuvo en $40.000 y el básico continuó aumentando, destacando los nuevos valores salariales:

Administrativo A: $1.036.857

Administrativo F: $1.095.207

Vendedores B: $1.072.117

Estas modificaciones reflejan un esfuerzo por parte del Ministerio para garantizar una remuneración adecuada a los trabajadores del sector, en un contexto económico que requiere ajustes necesarios para la estabilidad del empleo en el comercio.