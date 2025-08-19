banner ad

Aumento para jubilados: ¿Cuánto cobrarán en septiembre?

Ana Salgueiro
jubilados de anses noticias bono aumento

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reportó que la inflación de julio 2025 se situó en 1,9%. Esta cifra impactará en los montos que recibirán los jubilados en septiembre de este año, según la información preliminar de ANSES.

Montos de jubilaciones para septiembre: ¿Cómo quedan?

A partir de los datos proporcionados, los jubilados y pensionados estarán recibiendo lo siguiente en septiembre:

  • Jubilados y pensionados que cobran la mínima: $320.277,17 (un aumento respecto a los $314.305,37 de agosto).
  • Jubilados y pensionados que cobran la máxima: $2.155.162,16 (anteriormente era de $2.114.977,59).

Además, se implementará un bono extraordinario de $70.000 para aquellos que perciben la remuneración mínima, como medida del Gobierno nacional.

Calendario de pagos para jubilados y pensionados en septiembre

El calendario de pagos de ANSES para septiembre de 2025 ha sido oficializado y contempla un aumento del 1,9% en cada una de las prestaciones. Aquí están las fechas específicas según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI):

Beneficiarios de jubilaciones y pensiones bajo el haber mínimo

  • DNI terminado en 0: a partir del 8 de septiembre de 2025
  • DNI terminado en 1: a partir del 9 de septiembre de 2025
  • DNI terminado en 2: a partir del 10 de septiembre de 2025
  • DNI terminado en 3: a partir del 11 de septiembre de 2025
  • DNI terminado en 4: a partir del 12 de septiembre de 2025
  • DNI terminado en 5: a partir del 15 de septiembre de 2025
  • DNI terminado en 6: a partir del 16 de septiembre de 2025
  • DNI terminado en 7: a partir del 17 de septiembre de 2025
  • DNI terminado en 8: a partir del 18 de septiembre de 2025
  • DNI terminado en 9: a partir del 19 de septiembre de 2025

Beneficiarios con jubilaciones superiores al haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: a partir del 22 de septiembre de 2025
  • DNI terminados en 2 y 3: a partir del 23 de septiembre de 2025
  • DNI terminados en 4 y 5: a partir del 24 de septiembre de 2025
  • DNI terminados en 6 y 7: a partir del 25 de septiembre de 2025
  • DNI terminados en 8 y 9: a partir del 26 de septiembre de 2025

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: a partir del 8 de septiembre de 2025
  • DNI terminados en 2 y 3: a partir del 9 de septiembre de 2025
  • DNI terminados en 4 y 5: a partir del 10 de septiembre de 2025
  • DNI terminados en 6 y 7: a partir del 11 de septiembre de 2025
  • DNI terminados en 8 y 9: a partir del 12 de septiembre de 2025

Resumen de aumentos y nuevos montos

Tipo de Beneficiario Monto Actual (Agosto 2025) Monto Nuevo (Septiembre 2025) Bono Extra (Septiembre 2025)
Jubilados (mínima) $314.305,37 $320.277,17 $70.000
Jubilados (máxima) $2.114.977,59 $2.155.162,16 No aplica
