Aumentó la VTV en Provincia de Buenos Aires: Nuevos precios, multas y cómo sacar turno hoy

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo esquema tarifario para la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que entra en vigencia a partir de este viernes 16 de enero de 2026. El incremento, que promedia el 18% respecto a los valores de diciembre, responde a la actualización de los costos operativos y la paritaria del sector. Este ajuste impacta de manera directa en el presupuesto de los conductores bonaerenses en plena temporada de verano, momento en que la demanda de turnos alcanza su pico máximo debido a los viajes vacacionales.

Nuevas tarifas de la VTV en PBA para enero 2026

El costo del trámite varía según el tipo de vehículo y su peso. A continuación, se detallan los valores actualizados que ya rigen en todas las plantas de verificación de la provincia:

Vehículos (hasta 2.500 kg): $97.057,65

$97.057,65 Motos: $38.801,03

$38.801,03 Vehículos pesados (más de 2.500 kg): $174.604,64

$174.604,64 Remolques, semirremolques y acoplados (hasta 2.500 kg): $58.201,54

$58.201,54 Remolques, semirremolques y acoplados (más de 2.500 kg): $87.302,33

Cabe recordar que los vehículos destinados a servicios municipales, los pertenecientes al cuerpo de bomberos y aquellos de propiedad de personas con discapacidad (con la documentación correspondiente) mantienen la exención del pago del arancel, aunque deben realizar la verificación de forma obligatoria.

Multas por circular con la VTV vencida en 2026

Circular sin la oblea vigente o con la verificación rechazada es considerada una falta grave en la provincia. Con la reciente actualización de la Unidad Fija (UF), que se basa en el precio del litro de nafta de mayor octanaje, las multas por no tener la VTV al día oscilan entre los $340.000 y los $1.150.000.

Además de la sanción económica, los agentes de tránsito están facultados para retener la licencia de conducir del titular de forma inmediata, otorgando una boleta de citación que permite circular solo por un plazo breve para regularizar la situación.

Cómo funciona el sistema de turnos por vencimiento según la patente

Para evitar las aglomeraciones y la saturación del sistema, se mantiene vigente el ordenamiento por el último número de la patente. Este sistema determina en qué mes le corresponde verificar a cada vehículo:

Terminadas en 2: febrero

febrero Terminadas en 3: marzo

marzo Terminadas en 4: abril

abril Terminadas en 5: mayo

mayo Terminadas en 6: junio

junio Terminadas en 7: julio

julio Terminadas en 8: agosto

agosto Terminadas en 9: septiembre

septiembre Terminadas en 0: octubre

octubre Terminadas en 1: noviembre

Los meses de diciembre y enero no tienen un número asignado y están destinados a aquellos conductores que tengan la oblea vencida o que no hayan podido realizar el trámite en el mes correspondiente.

Requisitos y pasos para sacar el turno online

Ante el inicio de la vigencia de los nuevos precios, se recomienda a los usuarios solicitar el turno únicamente a través de los canales oficiales para evitar estafas virtuales que han crecido en los últimos meses. El sitio web oficial es el portal de la VTV de la Provincia de Buenos Aires.

Los requisitos para presentarse en la planta son:

Cédula Verde o Cédula Azul original.

Título de Propiedad del Automotor (solo si es la primera verificación).

CUIT (si corresponde por uso comercial).

DNI del conductor.

Registro de conducir vigente.

Qué se revisa en la inspección técnica

Para evitar un resultado “Rechazado” o “Condicional“, es fundamental revisar previamente los puntos críticos que evalúan los peritos: