Aumento de la AUH y del SUAF en octubre 2025: cómo quedan los nuevos montos

En octubre de 2025 los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las asignaciones familiares del SUAF percibirán un incremento en los montos mensuales. El ajuste responde a la fórmula que sigue la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y permitirá que los haberes se actualicen con respecto a la inflación registrada.

Aumento confirmado por Anses para octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará un aumento del 1,9% en los valores de la AUH y del SUAF. Esta suba se definió en base a la inflación de julio publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), quedando por debajo de la estimación del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que proyectaba un 2,1%.

AUH de Anses: cuánto se cobra en octubre

La Asignación Universal por Hijo está destinada a desocupados, trabajadores informales, empleadas de casas particulares y monotributistas sociales. Con el aumento de octubre, los montos quedan de la siguiente manera:

AUH por hijo menor de 18 años : $117.275 Pago directo (tras la retención del 20%): $93.820

: $117.275 AUH por hijo con discapacidad : $381.865 Pago directo: $305.492

: $381.865

En el caso de la zona patagónica, donde los valores son superiores, los montos serán:

AUH por hijo menor de 18 años : $152.458 Pago directo: $121.966

: $152.458 AUH por hijo con discapacidad : $496.425 Pago directo: $397.140

: $496.425

La retención del 20% mensual se acumula y se libera una vez al año, luego de que la familia presente la Libreta de la AUH, donde se certifica asistencia escolar, controles médicos y vacunación. Este trámite se puede hacer de manera presencial con turno o a través de Mi Anses.

Complemento leche del Plan 1000 días

El Ministerio de Capital Humano también ajustará en octubre el Complemento Leche, que forma parte del Plan 1000 Días y se paga a familias de la AUH con hijos de hasta 3 años. El nuevo monto será de $44.230.

Asignación por hijo del SUAF en octubre

El Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) corresponde a trabajadores registrados, jubilados y pensionados, monotributistas, beneficiarios de la prestación por desempleo y de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).

El valor depende del ingreso familiar, pero para el primer tramo de ingresos los montos desde octubre serán:

Asignación por hijo menor de edad : $58.642

: $58.642 Asignación por hijo con discapacidad: $190.939

De esta forma, tanto las familias que cobran la AUH como las incluidas en el SUAF tendrán un incremento en sus haberes a partir de octubre, en línea con la fórmula de movilidad de Anses.