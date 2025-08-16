Aumento de jubilaciones y AUH en septiembre 2025: cuánto se cobra y cómo impacta en los bolsillos

En septiembre de 2025, los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán un nuevo aumento en sus haberes, ajustado según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio. Este incremento, confirmado por el Gobierno nacional, busca mitigar el impacto de la inflación en los ingresos de los beneficiarios. A continuación, te contamos todo lo que tenés que saber sobre los nuevos montos, el bono extraordinario, las fechas de cobro y cómo este ajuste afecta el poder adquisitivo.

¿De cuánto es el aumento de jubilaciones en septiembre 2025?

El ajuste del 1,9% se aplica a todas las prestaciones previsionales, incluyendo jubilaciones, pensiones no contributivas (PNC), la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y otras asignaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este porcentaje responde a la inflación registrada en julio de 2025, según el INDEC, y se calcula con un rezago de dos meses, como establece el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/24.

Sin embargo, el bono extraordinario de $70.000, que se mantiene sin cambios desde marzo de 2024, continúa generando debate. El presidente Javier Milei vetó un proyecto de ley que proponía un aumento adicional del 7,2% y una suba del bono a $110.000, argumentando que ponía en riesgo el superávit fiscal. Como resultado, el ajuste real para muchos beneficiarios es menor al IPC, afectando especialmente a quienes dependen del bono para complementar sus ingresos.

Nuevos montos para jubilados y pensionados en septiembre 2025

Con el incremento del 1,9%, los haberes previsionales se actualizan de la siguiente manera:

Jubilación mínima : pasa de $314.305 a $320.277,17 . Con el bono de $70.000, el total a cobrar es $390.277,17 .

: pasa de $314.305 a . Con el bono de $70.000, el total a cobrar es . Jubilación máxima : sube de $2.114.977 a $2.155.162,17 .

: sube de $2.114.977 a . Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : aumenta a $256.221,74 . Con el bono, el total es $326.221,74 .

: aumenta a . Con el bono, el total es . Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez : se ajusta a $224.194,02 . Con el bono, el total alcanza $294.194,02 .

: se ajusta a . Con el bono, el total alcanza . PNC para madres de siete hijos : llega a $320.277,17 . Con el bono, el total es $390.277,17 .

: llega a . Con el bono, el total es . Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE): se incrementa a $115.087,90.

Para quienes cobran haberes superiores al mínimo, el bono de $70.000 se otorga de forma proporcional hasta alcanzar un tope de $390.277,17. Esto significa que aquellos con ingresos superiores a este monto no reciben el bono, sino únicamente el ajuste por inflación.

¿Cómo se distribuye el bono previsional?

El bono de $70.000 está destinado principalmente a los beneficiarios de la jubilación mínima, la PUAM y las PNC. Su objetivo es reforzar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables, pero su falta de actualización desde hace 18 meses limita su impacto. Por ejemplo:

Quienes cobran la jubilación mínima reciben el bono completo, alcanzando un total de $390.277,17 .

. Para haberes superiores, el bono se reduce progresivamente hasta el tope mencionado.

Los beneficiarios de la jubilación máxima no reciben este adicional.

Esta política ha sido criticada, ya que el bono, al no ajustarse por inflación, pierde valor real mes a mes. Según analistas, el aumento neto para los jubilados de la mínima es de solo 1,55%, inferior al IPC de julio.

Calendario de cobro de ANSES para septiembre 2025

Los pagos de septiembre se distribuyen según la terminación del DNI de los beneficiarios, siguiendo el cronograma habitual de ANSES. A continuación, las fechas confirmadas:

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Jubilados y pensionados con haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilados y pensionados con haber superior al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

Podés consultar tu fecha exacta de cobro en el sitio oficial de ANSES ingresando con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social en el apartado Mi ANSES.

¿Cómo impacta el aumento en el poder adquisitivo?

El ajuste del 1,9% busca mantener los haberes en línea con la inflación, pero la falta de actualización del bono limita su efectividad. La inflación acumulada en el último año, según el INDEC, alcanza el 366%, lo que refleja un contexto económico desafiante. Aunque el aumento mensual es un alivio, muchos jubilados sienten que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos básicos, especialmente en alimentos, medicamentos y servicios.

Por ejemplo, el aumento de la jubilación mínima a $320.277,17 más el bono resulta en $390.277,17, pero este monto sigue siendo insuficiente frente al costo de la canasta básica de jubilados, que supera los $600.000, según estimaciones de asociaciones de defensa del consumidor. Esto genera una brecha significativa que impacta especialmente a quienes dependen exclusivamente de su haber previsional.

¿Cómo tramitar la jubilación en ANSES?

Si estás por iniciar tu trámite jubilatorio, seguí estos pasos:

Ingresá a Mi ANSES: Usá tu CUIL y Clave de la Seguridad Social en el sitio oficial de ANSES. Verificá tus aportes: En el apartado Trabajo > Consultar Historia Laboral, asegurate de que todos tus aportes estén registrados. Presentá documentación: Si faltan aportes, podés presentar certificaciones de servicios, recibos de sueldo o declaraciones juradas. Completá el formulario: Descargá y llená el formulario 6.18 (Solicitud de Prestaciones Previsionales). Solicitá un turno: Agendá una cita en una oficina de ANSES y llevá tu DNI el día del turno.

Para quienes no cumplen con los aportes necesarios, la PUAM es una alternativa para mayores de 65 años que cumplan con ciertos requisitos de residencia y situación económica.

¿Qué pasa con las asignaciones familiares y AUH?

El aumento del 1,9% también se aplica a las asignaciones familiares, como la AUH y la AUE, que pasan a $115.087,90. Además, las asignaciones por hijo del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) se ajustan a $57.548,03 para el primer escalón de ingresos. Estas actualizaciones buscan acompañar la evolución de los precios, aunque el impacto real depende del contexto inflacionario.

¿Qué se espera para los próximos meses?

El esquema de actualización mensual por IPC continuará en los próximos meses, con ajustes basados en la inflación de dos meses previos. Sin embargo, la falta de actualización del bono previsional genera incertidumbre sobre la capacidad de los jubilados para mantener su poder adquisitivo. Organizaciones de jubilados y sectores de la oposición insisten en la necesidad de un aumento extraordinario para compensar la pérdida acumulada frente a la inflación.

Si querés estar al tanto de las fechas de cobro y los próximos anuncios, podés consultar la web oficial de ANSES o seguir las novedades en las redes sociales del organismo.