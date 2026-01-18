Aumento de ANSES en febrero 2026: ¿Cuánto cobra SUAF con el nuevo ajuste por inflación?

En el marco del esquema de actualización mensual por movilidad, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el incremento para las Asignaciones Familiares por Hijo que entrará en vigencia en febrero de 2026. Debido al avance de la inflación medida por el INDEC, el Gobierno aplica un ajuste del 2,84% sobre los haberes de enero, impactando directamente en los ingresos de trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y beneficiarios de la prestación por desempleo.

Este ajuste es parte de la nueva fórmula de movilidad que utiliza el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás para determinar los aumentos, garantizando que las asignaciones no queden rezagadas frente al costo de la canasta básica.

Nuevos montos de SUAF para febrero 2026

Los valores de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) se distribuyen de manera escalonada según los Ingresos del Grupo Familiar (IGF). A menor ingreso, mayor es el monto de la asignación. Tras el último aumento, las escalas quedan conformadas de la siguiente manera:

Rango I (Ingresos hasta $720.000): La asignación por cada hijo será de $55.037 .

La asignación por cada hijo será de . Rango II (Ingresos entre $720.000 y $1.050.000): El monto se ubica en $37.118 .

El monto se ubica en . Rango III (Ingresos entre $1.050.000 y $1.210.000): El beneficio será de $22.443 .

El beneficio será de . Rango IV (Ingresos entre $1.210.000 y $3.900.000): El cobro por hijo será de $11.572.

En el caso de la Asignación por Hijo con Discapacidad, los montos son significativamente superiores. Para el Rango I, el valor asciende a $179.224, y no tiene tope de ingresos para el cobro, aunque el monto disminuye levemente a medida que el ingreso familiar aumenta.

Nuevos topes de ingresos: quiénes dejan de cobrar

Uno de los puntos clave para este mes es la actualización del tope máximo de ingresos para percibir las asignaciones. El límite individual de ingresos se fijó en $1.950.000, mientras que el tope máximo del grupo familiar se elevó a $3.900.000.

Es fundamental destacar que si uno de los integrantes del grupo familiar supera el tope individual, se excluye del cobro de las asignaciones a todo el grupo, incluso si la suma total no supera el máximo familiar permitido. Esta medida busca focalizar la asistencia en los hogares de ingresos bajos y medios.

Ayuda Escolar Anual 2026: un alivio ante la vuelta a clases

Con el inicio del ciclo lectivo 2026 en el horizonte, ANSES también actualizó el monto de la Ayuda Escolar Anual. Este beneficio, que se cobra una vez al año por cada hijo en edad escolar (desde los 45 días hasta los 17 años inclusive), se elevó a $132.160.

Para percibir este monto de forma automática en marzo, los beneficiarios de SUAF deben haber presentado el Certificado de Escolaridad a través de la plataforma Mi ANSES antes del 31 de diciembre pasado. Quienes no lo hayan hecho, deberán cargar el formulario PS 2.68 para habilitar el pago una vez procesada la información.

Calendario de pagos febrero 2026

El cronograma de pagos para las Asignaciones Familiares se rige por la terminación del DNI del titular y comenzará a liquidarse de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 16 de febrero

DNI terminados en 6: 17 de febrero

DNI terminados en 7: 18 de febrero

DNI terminados en 8: 19 de febrero

DNI terminados en 9: 20 de febrero

Cómo consultar la liquidación detallada

Los beneficiarios pueden verificar el monto exacto a cobrar y los descuentos aplicados (como préstamos anteriores o cobros indebidos) ingresando a la aplicación Mi ANSES o a la página web oficial. Dentro del menú, deben dirigirse a “Hijos” y luego a “Mis Asignaciones”.

Es recomendable mantener actualizados los datos de contacto y el CBU de la cuenta bancaria para evitar demoras en la acreditación de los fondos, especialmente si hubo cambios en la situación laboral de alguno de los progenitores durante el último mes.