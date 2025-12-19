¿Cómo será el aumento de Anses en enero 2026 para jubilados, AUH y SUAF?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció un aumento del 2,47% en las jubilaciones, pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares del SUAF que regirá a partir de enero de 2026. Este ajuste responde a la inflación del mes de noviembre de 2025, tal como lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Aumento para jubilaciones y pensiones de Anses

Luego de la decisión de la Cámara de Diputados, Anses continuará ajustando los montos correspondientes a la AUH y el SUAF conforme a lo dispuesto en el Decreto 848/2025.

Jubilación mínima : $340.879,59 en diciembre y $349.299,32 en enero, con una diferencia de $8.419,73 . Con bono de Anses, el total será de $419.299,32.

: $340.879,59 en diciembre y $349.299,32 en enero, con una diferencia de . Con bono de Anses, el total será de $419.299,32. Jubilación máxima : $2.293.796,92 en diciembre y $2.350.453,70 en enero, con una diferencia de $56.656,78 .

: $2.293.796,92 en diciembre y $2.350.453,70 en enero, con una diferencia de . Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67 en diciembre y $279.439,45 en enero, con una diferencia de $6.735,78 . Con bono, el total será de $349.439,45.

(PUAM): $272.703,67 en diciembre y $279.439,45 en enero, con una diferencia de . Con bono, el total será de $349.439,45. Pensiones no Contributivas (PNC) por discapacidad: $238.615,71 en diciembre y $244.509,52 en enero, con una diferencia de $5.893,81 . Con bono de Anses, el total será de $314.509,52.

(PNC) por discapacidad: $238.615,71 en diciembre y $244.509,52 en enero, con una diferencia de . Con bono de Anses, el total será de $314.509,52. PNC por vejez : $238.615,71 en diciembre y $244.509,52 en enero, con una diferencia de $5.893,81 . Con bono, el total alcanzará los $314.509,52.

: $238.615,71 en diciembre y $244.509,52 en enero, con una diferencia de . Con bono, el total alcanzará los $314.509,52. PNC para madres de siete hijos: $340.879,59 en diciembre y $349.299,32 en enero, con una diferencia de $8.419,73. Con bono, el total será de $419.299,32.

Incremento en asignaciones familiares del SUAF

Las asignaciones familiares del SUAF variarán según los ingresos del grupo familiar. A continuación, se presentan los nuevos montos calculados por EconoBlog para los beneficiarios del primer rango:

Asignación por hijo : $61.252 en diciembre y $62.765 en enero, con una diferencia de $1.513 .

: $61.252 en diciembre y $62.765 en enero, con una diferencia de . Asignación por hijo con discapacidad : $199.434 en diciembre y $204.360 en enero, con una diferencia de $4.926 .

: $199.434 en diciembre y $204.360 en enero, con una diferencia de . Pago único por nacimiento : $71.396 en diciembre y $73.159 en enero, con una diferencia de $1.763 .

: $71.396 en diciembre y $73.159 en enero, con una diferencia de . Prenatal : $61.252 en diciembre y $62.765 en enero, con una diferencia de $1.513 .

: $61.252 en diciembre y $62.765 en enero, con una diferencia de . Asignación por adopción : $426.877 en diciembre y $437.421 en enero, con una diferencia de $10.544 .

: $426.877 en diciembre y $437.421 en enero, con una diferencia de . Pago único por matrimonio : $106.904 en diciembre y $109.545 en enero, con una diferencia de $2.641 .

: $106.904 en diciembre y $109.545 en enero, con una diferencia de . Asignación por cónyuge: $14.859 en diciembre y $15.226 en enero, con una diferencia de $367.

Nuevos montos estimados para AUH en enero de 2026

La AUH se ajustará en línea con el aumento del 2,47%, conforme a la movilidad de Anses. Los nuevos valores son:

Menor de edad : $122.492 en diciembre y $125.518 en enero, con una diferencia de $3.026 .

: $122.492 en diciembre y $125.518 en enero, con una diferencia de . Hijo con discapacidad: $398.853 en diciembre y $408.705 en enero, con una diferencia de $9.852.

En la zona austral, los montos serán más elevados debido al adicional por zona desfavorable:

Menor : $159.240 en diciembre y $163.173 en enero, con una diferencia de $3.933 .

: $159.240 en diciembre y $163.173 en enero, con una diferencia de . Hijo con discapacidad: $518.509 en diciembre y $531.316 en enero, con una diferencia de $12.807.

El Ministerio de Capital Humano introdujo cambios en las próximas liquidaciones de la AUH a través de la Resolución 1170/2025. Entre los ajustes, Anses no aplicará el 20% de retención a la asignación por menores de hasta 4 años, siempre que el Ministerio de Salud tenga los controles sanitarios registrados.

Asimismo, el Complemento Leche del Plan de los Mil Días aumentará de $46.199 en diciembre a $47.340 en enero, representando una diferencia de $1.141.