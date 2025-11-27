Aumento confirmado para Empleados de Comercio: ¿Cómo quedan los salarios con aguinaldo?

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) anunció que más de 1,2 millones de empleados de comercio recibirán en diciembre el aguinaldo junto con un incremento en sus salarios. Este marco de mejoras económicas busca paliar los efectos de la inflación en el sector.

Paritaria empleados de comercio: cómo quedan las escalas en diciembre con aumento y bono confirmado

Los trabajadores del rubro que se encuentran bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 tendrán en diciembre un incremento salarial del 1% sobre el básico del mes anterior, además de una suma fija de $40.000 mensual.

Este aumento es resultado del acuerdo paritario firmado en junio entre FAECyS y las cámaras empresarias, donde se pactó una suba del 6% en las escalas básicas, que será abonada no de manera acumulativa, sino distribuida en aumentos del 1% mensual entre julio y diciembre.

Con esta nueva actualización, las remuneraciones del sector quedarán establecidas por cada categoría, siendo las más destacadas las siguientes:

Puesto Con nuevo aumento en diciembre (sin incluir aguinaldo) Maestranza: Categoría A $1.095.795 Categoría B $1.098.852 Categoría C $1.109.560 Administrativos: Categoría A $1.107.268 Categoría B $1.111.860 Categoría C $1.116.448 Categoría D $1.130.218 Categoría E $1.141.690 Categoría F $1.158.519 Cajeros: Categoría A $1.111.091 Categoría B $1.116.448 Categoría C $1.123.333 Auxiliares Generales: Categoría A $1.111.091 Categoría B $1.118.740 Categoría C $1.143.985 Auxiliares Especiales: Categoría A $1.120.274 Categoría B $1.134.041 Vendedores: Categoría A $1.111.091 Categoría B $1.134.044 Categoría C $1.141.690 Categoría D $1.158.519

Empleados de comercio aguinaldo en diciembre: de cuánto es y cuándo se cobra

El medio aguinaldo a abonar en diciembre alcanzará cifras récord gracias a la reciente actualización salarial. Para la categoría Administrativo A, por ejemplo, el aguinaldo estimado será de $528.599, calculado sobre un sueldo base de $1.097.199.

Es importante mencionar que el bono de $40.000 mensual que se abona desde hace meses no se considera remunerativo y, por tanto, no se incluye en el cálculo del aguinaldo. Este aguinaldo, según la ley, debe ser abonado hasta el 18 de diciembre o algunas empresas lo pagan junto con el sueldo anterior por cuestiones administrativas.

Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre y cuándo se cobra

El aguinaldo, o SAC, se calcula tomando el 50% del mejor salario del semestre, incluyendo el básico, antigüedad y los adicionales remunerativos. Por ley, los trabajadores deberán recibirlo hasta el 18 de diciembre.

Paritaria de empleados de comercio: cuándo se define el próximo aumento

En el acuerdo paritario firmado en junio de 2025, se incluyó una cláusula de revisión: “Las partes firmantes se reunirán en noviembre de 2025 para evaluar las escalas básicas y sumas acordadas, considerando las fluctuaciones económicas que pudieran haber afectado esas escalas”. Esta revisión podría llevar a nuevos ajustes antes de finalizar el año.

El FAECyS y las cámaras empresarias (CAC, CAME y UDECA) se volverán a encontrar con el objetivo de asegurar que los salarios mantengan el poder adquisitivo de los trabajadores.