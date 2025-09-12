Aumentan las asignaciones de ANSES ¿cuándo y cómo afectan tu bolsillo?

A partir de este mes de septiembre, los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán un aumento en las asignaciones familiares, medida que responde a los índices de inflación publicados por el INDEC.

Detalles del aumento en los beneficios sociales

El aumento del 1,9% es el resultado de la actualización de la fórmula de movilidad, que se implementó en julio del año pasado mediante el Decreto 274/24. Este mecanismo ajusta las asignaciones familiares de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los dos meses previos.

Con esta actualización, el monto total de la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanzará los $115.088 por cada menor a cargo, aunque solo se pagará el 80% del monto inicialmente. El restante 20% se entregará al presentar la Libreta AUH, que certifica el cumplimiento de controles de salud y asistencia escolar de los menores.

Montos de las asignaciones en septiembre 2025

Además de la AUH, otros beneficios también recibirán un aumento. Esta es la tabla actualizada con los nuevos montos:

Beneficio Monto Asignación Universal por Hijo (AUH) $115.088 Asignación por Hijo con Discapacidad $374.745 Asignación Familiar por Hijo (primer rango) $57.549 Asignación por Hijo con Discapacidad (primer rango) $187.379

Calendario de pagos de ANSES para septiembre 2025

El calendario de pagos para este mes ya se encuentra en marcha. A continuación, se detallan las fechas según la terminación del DNI:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo