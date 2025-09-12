Aumentan las asignaciones de ANSES ¿cuándo y cómo afectan tu bolsillo?

A partir de este mes de septiembre, los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán un aumento en las asignaciones familiares, medida que responde a los índices de inflación publicados por el INDEC.
Detalles del aumento en los beneficios sociales
El aumento del 1,9% es el resultado de la actualización de la fórmula de movilidad, que se implementó en julio del año pasado mediante el Decreto 274/24. Este mecanismo ajusta las asignaciones familiares de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los dos meses previos.
Con esta actualización, el monto total de la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanzará los $115.088 por cada menor a cargo, aunque solo se pagará el 80% del monto inicialmente. El restante 20% se entregará al presentar la Libreta AUH, que certifica el cumplimiento de controles de salud y asistencia escolar de los menores.
Montos de las asignaciones en septiembre 2025
Además de la AUH, otros beneficios también recibirán un aumento. Esta es la tabla actualizada con los nuevos montos:
|Beneficio
|Monto
|Asignación Universal por Hijo (AUH)
|$115.088
|Asignación por Hijo con Discapacidad
|$374.745
|Asignación Familiar por Hijo (primer rango)
|$57.549
|Asignación por Hijo con Discapacidad (primer rango)
|$187.379
Calendario de pagos de ANSES para septiembre 2025
El calendario de pagos para este mes ya se encuentra en marcha. A continuación, se detallan las fechas según la terminación del DNI:
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre