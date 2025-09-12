Aumentan las asignaciones de ANSES ¿cuándo y cómo afectan tu bolsillo?

Ana Salgueiro
Libreta AUH: ¿Cómo acceder al extra de $612.000 que ofrece ANSES? Todo lo que necesitas saber

A partir de este mes de septiembre, los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán un aumento en las asignaciones familiares, medida que responde a los índices de inflación publicados por el INDEC.

Detalles del aumento en los beneficios sociales

El aumento del 1,9% es el resultado de la actualización de la fórmula de movilidad, que se implementó en julio del año pasado mediante el Decreto 274/24. Este mecanismo ajusta las asignaciones familiares de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los dos meses previos.

Banco Nación y Banco Provincia lanzan créditos digitales para beneficiarios de ANSES
Mirá también:

Banco Nación y Banco Provincia lanzan créditos digitales para beneficiarios de ANSES

Con esta actualización, el monto total de la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanzará los $115.088 por cada menor a cargo, aunque solo se pagará el 80% del monto inicialmente. El restante 20% se entregará al presentar la Libreta AUH, que certifica el cumplimiento de controles de salud y asistencia escolar de los menores.

Montos de las asignaciones en septiembre 2025

Además de la AUH, otros beneficios también recibirán un aumento. Esta es la tabla actualizada con los nuevos montos:

BeneficioMonto
Asignación Universal por Hijo (AUH)$115.088
Asignación por Hijo con Discapacidad$374.745
Asignación Familiar por Hijo (primer rango)$57.549
Asignación por Hijo con Discapacidad (primer rango)$187.379

Calendario de pagos de ANSES para septiembre 2025

El calendario de pagos para este mes ya se encuentra en marcha. A continuación, se detallan las fechas según la terminación del DNI:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Aumento de jubilaciones en octubre 2025: Lo que tenés que saber si sos jubilado o pensionado
Mirá también:

Aumento de jubilaciones en octubre 2025: Lo que tenés que saber si sos jubilado o pensionado
ETIQUETAS
Compartir este artículo
aumento jubilados pensionados
Aumento de jubilaciones en octubre 2025: Lo que tenés que saber si sos jubilado o pensionado
Anses
Creditos anses banco
Banco Nación y Banco Provincia lanzan créditos digitales para beneficiarios de ANSES
Anses Provincia
Raitelli brandsen
Escándalo en Brandsen: el intendente y un concejal se enfrentaron a golpes por el reparto de alimentos
Brandsen Provincia
Copia de Noticia2025 20250911 130924 0000
Tragedia: murió un bombero voluntario al caer de un hidroelevador
Nacionales
Universitarios paran este viernes y se preparan para una nueva Marcha Federal en defensa de sus derechos
Universitarios paran este viernes y se preparan para una nueva Marcha Federal
Nacionales
joven de chascomus va
Preocupación en Chascomús: buscan a un joven desaparecido desde hace más de diez días
Chascomús
IMG 20250911 124302 (1280 x 853 píxel)
Un tren de la Línea Roca chocó con un micro: al menos 12 heridos
Provincia

Más leídas