Aumentan casi un 15% los colectivos en la provincia: ¿qué más sube en diciembre?

Ignacio Hernández
En la provincia de Buenos Aires, desde hoy, se implementarán nuevos aumentos en diversos servicios, entre ellos el transporte público, que experimentará una suba cercana al 15%. Se espera que este ajuste también se refleje en otros servicios, aunque la mayoría de ellos quedará ligeramente por encima de la inflación de diciembre, que se proyecta por encima del 2%.

Aumento en los colectivos y tarifas interurbanas

El Ministerio de Transporte de la provincia informó que, a partir de hoy, las tarifas de los colectivos en el conurbano (desde la línea 200 en adelante) tendrán un aumento excepcional del 10%, sumado a un 2% constante y al índice de precios al consumidor (IPC), que en octubre fue del 2,3%. Esto resulta en un alza del 14,78%.

Con esta modificación, la tarifa mínima para recorridos de 0 a 3 kilómetros pasará de $573,09 a $658,44; entre 3 y 6 km, de $638,42 a $733,50; entre 6 y 12 km, de $687,60 a $790; para recorridos de 12 a 27 km, de $736,83 a $846,57, y para distancias mayores a 27 km, de $785,72 a $902,73.

Quienes utilicen una tarjeta SUBE no nominalizada pagarán tarifas más elevadas, que oscilarán entre $1.046,92 y $1.435,34 según el tramo. A su vez, los beneficiarios del Atributo Social abonarán entre $296,30 y $406,23 por viaje.

En el ámbito de los servicios interurbanos de media distancia, el boleto mínimo se incrementará de $753,99 a $866,28 para quienes utilicen la SUBE registrada; y $1.377,39 si no está registrada. Además, el costo por kilómetro se fijará en $33,46 (SUBE registrada) y $53,20 (sin registrar).

Incrementos en Buenos Aires y otros servicios

En la ciudad de Buenos Aires, regirá un aumento habitual del 2% más el IPC, resultando en un incremento total del 4,3%. Así, la tarifa mínima de colectivos pasará de $568,82 a $593,52, el subte de $1.157 a $1.206, y los peajes para autos en hora pico aumentarán de $4.710,13 a $4.912,67 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, y de $1.958,18 a $2.042,38 en la Illia.

Hace dos semanas, el gobierno nacional aplicó un aumento del 9,7% en los colectivos del AMBA bajo jurisdicción nacional, elevando el costo mínimo a $494,83, o $786,78 si la SUBE no está registrada.

En cuanto a los servicios de luz y gas, se anticipan aumentos para diciembre que se ubicarán por debajo del 3%, a publicarse mañana en el Boletín Oficial. En noviembre, ambos servicios habían tenido un ajuste del 3,8%.

Aysa, la empresa encargada del suministro de agua y cloacas en Buenos Aires y el conurbano, también implementará un ajuste del 1%, lo que hará que la factura media mensual sin impuestos pase de $24.623 a $24.870.

Aumentos en salud, educación y alquileres

En el sector de las prepagas, las compañías han anunciado una suba de entre 2,1% (OSDE) y 2,85% (Omint), según informaciones del Ministerio de Salud.

En educación, las cuotas de los colegios privados con subvención estatal en la ciudad de Buenos Aires aumentarán 2,8% por un ajuste salarial docente. En la provincia, las cuotas se mantendrán sin cambios debido a la falta de aumento salarial en diciembre.

Los inquilinos también sentirán el impacto del ajuste trimestral por IPC, que será del 6,43%, incrementando un alquiler de $600.000 a $638.580. Por otro lado, quienes tengan contratos regidos por el índice Casa Propia afrontarían un aumento del 21,69%, elevando un alquiler inicial de $200.000 a $915.316.

Perspectivas inflacionarias

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyecta una inflación de 2% para diciembre. Sin embargo, diversas consultoras la ubican por encima de esa cifra, a raíz del dato oficial de octubre (2,3%) y estimaciones para noviembre, que oscilan entre 2,3% y 2,5%.

El director de C&T Asesores Económicos, Camilo Tiscornia, atribuyó la aceleración inflacionaria de noviembre, en parte, a la suba de la carne. Por su parte, Florencia Iragui, economista de LCG, estima un IPC de 2,5% para diciembre, advirtiendo que este mes suele mostrar una mayor presión inflacionaria debido al consumo asociado a las festividades.

