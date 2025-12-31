Aumenta la tarifa de luz en la provincia de Buenos Aires: cuánto sube la factura y desde cuándo se paga

El inicio del nuevo año llega con novedades que impactan de lleno en los gastos del hogar, en un contexto marcado por ajustes tarifarios y cambios en los costos de los servicios públicos. En la provincia de Buenos Aires, una reciente decisión oficial vuelve a poner el foco en la factura de la luz y en cómo se trasladan los aumentos al consumo cotidiano de los usuarios.

Nuevo aumento en las tarifas eléctricas en Buenos Aires

El gobierno bonaerense oficializó un incremento promedio del 2,5% en las tarifas eléctricas para los usuarios residenciales. La medida fue establecida mediante la Resolución 1176/2025, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza a las distribuidoras que operan en el territorio provincial.

El ajuste se suma a una serie de actualizaciones que vienen aplicándose de manera escalonada y forma parte del esquema de adecuación de costos del servicio.

Qué componentes explican la suba en la factura

El aumento aprobado combina dos factores principales que inciden directamente en el monto final que pagan los usuarios:

El traslado de los precios mayoristas de la energía , definidos por el Gobierno nacional a partir de enero

, definidos por el Gobierno nacional a partir de enero La actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), que corresponde al componente provincial del servicio eléctrico

De esta manera, el impacto no se limita a un solo tramo de la boleta, sino que alcanza a distintos ítems que conforman el precio total de la energía.

Cuánto pagarán los usuarios según su nivel de ingresos

Según los ejemplos oficiales difundidos por la Provincia, el incremento tendrá un efecto diferente de acuerdo con el nivel de ingresos y el tipo de usuario dentro del esquema de segmentación.

Los valores estimados son los siguientes:

Usuario residencial N1 (ingresos altos) : la factura mensual pasará de $43.500 a $44.600 , impuestos incluidos

: la factura mensual pasará de a , impuestos incluidos Usuario residencial N2 (ingresos bajos): el monto subirá de $26.800 a $27.500 mensuales, también con impuestos

Estos montos corresponden a consumos promedio y pueden variar según el uso individual de cada hogar.

Desde cuándo rige el nuevo cuadro tarifario

El incremento comenzará a regir a partir de mañana, con la entrada en vigencia de los nuevos cuadros tarifarios aprobados por la Provincia. Sin embargo, el impacto no será inmediato en todas las boletas.

El esquema de aplicación contempla que:

Los nuevos valores se reflejen sobre consumos de diciembre y enero

Las facturas actualizadas lleguen a los hogares entre enero y febrero

Esto implica que muchos usuarios verán el aumento en sus próximas boletas, aun cuando el consumo haya sido realizado semanas atrás.

Tarifas, consumo y contexto energético

El ajuste tarifario se da en un escenario de alta demanda eléctrica, especialmente durante el verano, cuando el uso de aires acondicionados y otros electrodomésticos se incrementa de forma considerable.

En paralelo, continúan registrándose cortes de suministro en distintas zonas del AMBA, lo que mantiene el tema energético en el centro de la agenda pública y refuerza el debate sobre costos, inversiones y calidad del servicio eléctrico.