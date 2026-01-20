AUH febrero 2026: Calendario de pagos y montos actualizados de ANSES

Febrero de 2026 marca un nuevo calendario de pagos para los millones de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en Argentina. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha oficializado las fechas de cobro organizadas por la terminación del DNI, garantizando un acceso ordenado y previsible a las prestaciones.

Además de la AUH, ANSES también liquida en febrero una serie de beneficios clave como las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), la Asignación por Embarazo (AUE), las Pensiones No Contributivas (PNC) y las jubilaciones y pensiones.

Monto de la AUH en febrero 2026

A partir de este mes, el monto bruto de la Asignación Universal por Hijo se establece en $129.096 por cada hijo. No obstante, es crucial recordar que ANSES retiene el 20% de este valor hasta la presentación anual de la Libreta AUH, que certifica la asistencia escolar, los controles de salud y el cumplimiento del esquema de vacunación.

Por lo tanto, el monto neto que los beneficiarios percibirán en mano este febrero será de $103.276 por cada hijo.

Calendario de cobro de AUH y Asignación Familiar por Hijo (SUAF) en febrero 2026

Las fechas de pago se organizan según el último número del DNI del titular, tanto para la AUH como para las Asignaciones Familiares del SUAF:

DNI terminados en 0: Lunes 10 de febrero

DNI terminados en 1: Martes 11 de febrero

DNI terminados en 2: Miércoles 12 de febrero

DNI terminados en 3: Jueves 13 de febrero

DNI terminados en 4: Viernes 14 de febrero

DNI terminados en 5: Lunes 17 de febrero

DNI terminados en 6: Martes 18 de febrero

DNI terminados en 7: Miércoles 19 de febrero

DNI terminados en 8: Jueves 20 de febrero

DNI terminados en 9: Viernes 21 de febrero

Asignación por Embarazo (AUE)

La Asignación por Embarazo mantiene el mismo calendario de pagos que la AUH, respetando la terminación del DNI de la titular. El monto bruto también se equipara a la AUH, con el 80% de cobro mensual y la retención del 20% a ser liquidado una vez finalizado el embarazo y presentados los controles médicos correspondientes.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Los primeros pagos del mes corresponden a las Pensiones No Contributivas. El calendario para febrero de 2026 es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: Lunes 3 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: Martes 4 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: Miércoles 5 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: Jueves 6 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: Viernes 7 de febrero

Jubilaciones y Pensiones

El cronograma para jubilados y pensionados se divide según el monto de sus haberes.

Jubilados y Pensionados con haberes que NO superan el monto mínimo:

DNI terminados en 0: Lunes 10 de febrero

DNI terminados en 1: Martes 11 de febrero

DNI terminados en 2: Miércoles 12 de febrero

DNI terminados en 3: Jueves 13 de febrero

DNI terminados en 4: Viernes 14 de febrero

DNI terminados en 5: Lunes 17 de febrero

DNI terminados en 6: Martes 18 de febrero

DNI terminados en 7: Miércoles 19 de febrero

DNI terminados en 8: Jueves 20 de febrero

DNI terminados en 9: Viernes 21 de febrero

Jubilados y Pensionados con haberes que SUPERAN el monto mínimo: