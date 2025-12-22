AUH enero 2026: ANSES confirmó el calendario de pagos, montos actualizados y beneficios adicionales

El inicio de un nuevo año suele traer definiciones clave para millones de familias que dependen de prestaciones sociales. En ese contexto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) vuelve a ocupar un lugar central dentro de la agenda económica y social, tanto por el cronograma de cobro como por los ajustes en los montos y los beneficios complementarios que impactan de manera directa en el ingreso mensual.

Calendario de pagos de la AUH en enero de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el cronograma oficial de pagos de la AUH correspondiente a enero de 2026. Las fechas están organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular y se extienden desde el viernes 9 hasta el jueves 22 de enero.

Viernes 9 de enero: DNI terminados en 0.

Lunes 12 de enero: DNI terminados en 1.

Martes 13 de enero: DNI terminados en 2.

Miércoles 14 de enero: DNI terminados en 3.

Jueves 15 de enero: DNI terminados en 4.

Viernes 16 de enero: DNI terminados en 5. Lunes 19 de enero: DNI terminados en 6.

Martes 20 de enero: DNI terminados en 7.

Miércoles 21 de enero: DNI terminados en 8.

Jueves 22 de enero: DNI terminados en 9.

Desde la primera fecha de cobro, los titulares pueden consultar el detalle de la liquidación ingresando a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Aumento de la Asignación Universal por Hijo

Tras el rechazo en la Cámara de Diputados al congelamiento de las asignaciones familiares durante el tratamiento del Presupuesto 2026, la AUH continuará ajustándose por el mecanismo de movilidad previsional.

El incremento aplicado para enero es del 2,47%, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025.

Monto total de la AUH : pasa de $122.492 en diciembre a $125.518 en enero.

: pasa de $122.492 en diciembre a $125.518 en enero. Pago directo tras la retención del 20%: $100.414,40.

En el caso de la AUH por discapacidad, los valores también se actualizan:

Monto total : de $398.853 a $408.705.

: de $398.853 a $408.705. Pago directo tras la retención: $326.964,00.

La retención del 20% continúa vigente y se liquida una vez presentada la Libreta AUH con los controles de salud y educación correspondientes.

Cambios en las liquidaciones de la AUH

El Ministerio de Capital Humano introdujo modificaciones en el esquema de pago mediante la Resolución 1170/2025, que impactan en las futuras liquidaciones del beneficio.

A partir de esta normativa:

Se pagará el 100% de la AUH para niños de hasta 4 años inclusive .

para niños de hasta . La condición es que Anses pueda acreditar los controles sanitarios mediante el cruce de datos con el Ministerio de Salud.

Este cambio apunta a simplificar trámites y garantizar el acceso pleno al beneficio en los primeros años de la infancia.

Beneficios complementarios que se pagan junto a la AUH

Las familias que perciben la Asignación Universal por Hijo acceden de manera automática a otros programas, gracias al cruce de información entre Anses y el Ministerio de Capital Humano.

Tarjeta Alimentar : los montos permanecen congelados desde mayo de 2024.

: los montos permanecen congelados desde mayo de 2024. $52.250 por un hijo.

$81.936 por dos hijos.

$108.062 por tres o más hijos.

Complemento Leche – Plan de los Mil Días: acompaña la movilidad de Anses y en enero de 2026 será de $47.340. Se paga a familias con hijos menores de 3 años o personas gestantes.

Al sumar la Tarjeta Alimentar, una familia con un hijo menor de edad percibirá en enero un total de $152.664,40.

Si el menor tiene hasta 3 años y corresponde el Complemento Leche, el ingreso mensual ascenderá a $200.004,40, mientras que en los casos sin retención el monto total alcanzará los $225.108.