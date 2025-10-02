AUH en octubre 2025: cuánto vas a cobrar con el nuevo aumento

Con el inicio de octubre, millones de familias argentinas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) van a percibir el nuevo monto ajustado por la fórmula de movilidad. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya confirmó los valores exactos, que responden al último dato de inflación.

Si sos titular de la AUH, es clave que sepas cuánto dinero ingresará a tu bolsillo este mes y cómo se compone ese pago, que incluye la asignación, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.

El monto de la AUH confirmado para octubre 2025

El aumento para las asignaciones en octubre de 2025 será del 1,88%, calculado en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, tal como lo establece la nueva fórmula de movilidad.

Este incremento impacta en el monto bruto de la Asignación Universal, pero tenés que recordar que ANSES retiene mensualmente el 20% de ese valor hasta que presentás la Libreta AUH al año siguiente.

Concepto Monto bruto (100%) Monto neto a cobrar (80%) AUH por Hijo $117.252 $93.801 AUH por Hijo con Discapacidad $381.791 $305.432 Asignación por Embarazo (AUE) $117.252 $93.801

El valor que efectivamente cargará en tu cuenta es el monto neto a cobrar (80%). El 20% retenido se libera en una única cuota si presentás la Libreta AUH que certifica escolaridad y salud.

La suma de todos los beneficios: cuánto cobrás por mes

Para muchas familias, la AUH no es el único ingreso de ANSES. La ayuda total que recibe una familia se compone de varios programas. Por ejemplo, una familia con dos hijos (uno de ellos menor de 3 años) cobrará la suma de los siguientes conceptos:

AUH por hijo (80%): El monto neto que te detallamos arriba por cada menor.

El monto neto que te detallamos arriba por cada menor. Tarjeta Alimentar: Se otorga automáticamente a madres con hijos de hasta 14 años, a personas con discapacidad sin límite de edad y a titulares de la AUE.

Se otorga automáticamente a madres con hijos de hasta 14 años, a personas con discapacidad sin límite de edad y a titulares de la AUE. Complemento Leche: Destinado a las titulares de AUH o AUE por cada hijo de hasta 3 años.

Estos son los montos extras confirmados para octubre 2025:

Tarjeta Alimentar: Familia con 1 hijo: $52.250 Familia con 2 hijos: $81.936 Familia con 3 o más hijos: $108.062

Complemento Leche (Plan 1000 Días): $44.217 (por cada niño de hasta 3 años)

Calendario de pago de la AUH en octubre 2025

ANSES confirmó el cronograma completo de cobro de la AUH y AUE. Recordá que el pago comienza a partir de los primeros días hábiles del mes:

Terminación DNI Fecha de cobro 0 Miércoles 8 de octubre 1 Jueves 9 de octubre 2 Jueves 9 de octubre 3 Lunes 13 de octubre 4 Martes 14 de octubre 5 Miércoles 15 de octubre 6 Jueves 16 de octubre 7 Viernes 17 de octubre 8 Lunes 20 de octubre 9 Martes 21 de octubre

El 20% retenido de la Asignación: cómo cobrarlo

La clave para que tu AUH rinda al 100% es la presentación de la Libreta AUH. Si aún no hiciste este trámite obligatorio, tenés que apurarte, ya que es el requisito para que ANSES te liquide el 20% de la asignación que retuvo durante el año anterior (2024).

Al presentar la Libreta, estás certificando:

Asistencia escolar de los menores (de 5 a 18 años).

de los menores (de 5 a 18 años). Cumplimiento del control de salud y el calendario de vacunación obligatorio.

Podés consultar si tenés que presentar la Libreta y hacer el trámite a través de Mi ANSES o sacando un turno para acercarte a una oficina del organismo. No dejes pasar el tiempo porque es un dinero que te corresponde.