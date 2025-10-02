AUH en octubre 2025: cuánto vas a cobrar con el nuevo aumento

Ana Salgueiro
auh anses creditos nuevos

Con el inicio de octubre, millones de familias argentinas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) van a percibir el nuevo monto ajustado por la fórmula de movilidad. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya confirmó los valores exactos, que responden al último dato de inflación.

Si sos titular de la AUH, es clave que sepas cuánto dinero ingresará a tu bolsillo este mes y cómo se compone ese pago, que incluye la asignación, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.

Volver al Trabajo: cuándo cobrás en octubre de 2025 y qué tenés que saber de los nuevos planes
Mirá también:

Volver al Trabajo: cuándo cobrás en octubre de 2025 y qué tenés que saber de los nuevos planes

El monto de la AUH confirmado para octubre 2025

El aumento para las asignaciones en octubre de 2025 será del 1,88%, calculado en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, tal como lo establece la nueva fórmula de movilidad.

Este incremento impacta en el monto bruto de la Asignación Universal, pero tenés que recordar que ANSES retiene mensualmente el 20% de ese valor hasta que presentás la Libreta AUH al año siguiente.

ConceptoMonto bruto (100%)Monto neto a cobrar (80%)
AUH por Hijo$117.252$93.801
AUH por Hijo con Discapacidad$381.791$305.432
Asignación por Embarazo (AUE)$117.252$93.801

El valor que efectivamente cargará en tu cuenta es el monto neto a cobrar (80%). El 20% retenido se libera en una única cuota si presentás la Libreta AUH que certifica escolaridad y salud.

La suma de todos los beneficios: cuánto cobrás por mes

Para muchas familias, la AUH no es el único ingreso de ANSES. La ayuda total que recibe una familia se compone de varios programas. Por ejemplo, una familia con dos hijos (uno de ellos menor de 3 años) cobrará la suma de los siguientes conceptos:

  • AUH por hijo (80%): El monto neto que te detallamos arriba por cada menor.
  • Tarjeta Alimentar: Se otorga automáticamente a madres con hijos de hasta 14 años, a personas con discapacidad sin límite de edad y a titulares de la AUE.
  • Complemento Leche: Destinado a las titulares de AUH o AUE por cada hijo de hasta 3 años.

Estos son los montos extras confirmados para octubre 2025:

  • Tarjeta Alimentar:
    • Familia con 1 hijo: $52.250
    • Familia con 2 hijos: $81.936
    • Familia con 3 o más hijos: $108.062
  • Complemento Leche (Plan 1000 Días): $44.217 (por cada niño de hasta 3 años)

Calendario de pago de la AUH en octubre 2025

ANSES confirmó el cronograma completo de cobro de la AUH y AUE. Recordá que el pago comienza a partir de los primeros días hábiles del mes:

Terminación DNIFecha de cobro
0Miércoles 8 de octubre
1Jueves 9 de octubre
2Jueves 9 de octubre
3Lunes 13 de octubre
4Martes 14 de octubre
5Miércoles 15 de octubre
6Jueves 16 de octubre
7Viernes 17 de octubre
8Lunes 20 de octubre
9Martes 21 de octubre

El 20% retenido de la Asignación: cómo cobrarlo

La clave para que tu AUH rinda al 100% es la presentación de la Libreta AUH. Si aún no hiciste este trámite obligatorio, tenés que apurarte, ya que es el requisito para que ANSES te liquide el 20% de la asignación que retuvo durante el año anterior (2024).

Al presentar la Libreta, estás certificando:

  • Asistencia escolar de los menores (de 5 a 18 años).
  • Cumplimiento del control de salud y el calendario de vacunación obligatorio.

Podés consultar si tenés que presentar la Libreta y hacer el trámite a través de Mi ANSES o sacando un turno para acercarte a una oficina del organismo. No dejes pasar el tiempo porque es un dinero que te corresponde.

AUH y casinos: polémica en Salta por el proyecto que busca prohibir el ingreso a beneficiarios de planes sociales
Mirá también:

AUH y casinos: polémica en Salta por el proyecto que busca prohibir el ingreso a beneficiarios de planes sociales
ETIQUETAS
Compartir este artículo
El dólar MEP se disparó a $1487,27 y marca un nuevo récord en el mercado argentino
ARCA: Cómo solicitar la devolución de percepciones por compras en moneda extranjera
Sociedad
Feriados infozona
Octubre 2025: la fecha clave para el próximo fin de semana largo y los feriados que se vienen
Provincia Sociedad
grabois y kicillof
Kicillof y Grabois recorren obras en la Provincia de Buenos Aires antes de las elecciones
Provincia
Berry textil Magnera Parque Industrial
Golpe laboral en Pilar: Cierra una empresa y más de 60 empleados se quedan sin trabajo
Provincia
Creditos anses banco
Bancos ofrecen créditos rápidos y accesibles para jubilados y beneficiarios de ANSES
Anses Provincia
beneficios cuenta dni nuevos
Súper Ahorro de Octubre con Cuenta DNI: Aprovechá los descuentos desde HOY
Provincia
Octubre arrancó con temperaturas agradables: ¿Cómo sigue el tiempo?
Provincia

Más leídas