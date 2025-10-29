AUH en noviembre: ¿Qué montos se cobrarán y cuándo empieza el pago? Todos los detalles aquí

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de la Anses recibirán un nuevo aumento en noviembre 2025, debido a la fórmula de movilidad vigente. Aunque falta la confirmación oficial, se anticipa un incremento del 2,1%. A continuación, se detallan los montos y el cronograma de pagos.

¿Qué montos se cobrarán en noviembre 2025?

La Asignación Universal por Hijo (AUH) está destinada a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años y cumplan ciertos requisitos. En noviembre de 2025, se percibirán los siguientes montos:

  • Asignación Universal por Hijo: $95.737,66.
  • Asignación por Hijo con Discapacidad: $311.748,35.
  • Asignación por Embarazo: $95.737,66.

Estos montos representan el 80% del cobro, ya que el 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, para acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.

¿Cuándo se efectuará el pago de la AUH?

El pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en noviembre de 2025 comenzará el lunes 10 con aquellos titulares cuyo DNI termine en 0. El cronograma es el siguiente:

  • Documentos terminados en 0: lunes 10 de noviembre.
  • Documentos terminados en 1: martes 11 de noviembre.
  • Documentos terminados en 2: miércoles 12 de noviembre.
  • Documentos terminados en 3: jueves 13 de noviembre.
  • Documentos terminados en 4: viernes 14 de noviembre.
  • Documentos terminados en 5: lunes 17 de noviembre.
  • Documentos terminados en 6: martes 18 de noviembre.
  • Documentos terminados en 7: miércoles 19 de noviembre.
  • Documentos terminados en 8: jueves 20 de noviembre.
  • Documentos terminados en 9: martes 25 de noviembre.
