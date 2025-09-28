AUH: ¿Cuánto cobrarán en octubre y qué cambios trae la Tarjeta Alimentar?

Ana Salgueiro
Tarjeta Alimentar anses

En octubre, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) experimentarán un aumento en sus mensualidades, junto con el cobro de la Tarjeta Alimentar. Este incremento impactará positivamente en los haberes de las familias argentinas beneficiarias.

¿Cuáles son los nuevos montos de AUH y la Tarjeta Alimentar en octubre?

Según información proporcionada por ANSES, los cambios en los montos para AUH son los siguientes:

¿No cobraste? Cómo reclamar el pago de la Asignación Familiar de ANSES
¿No cobraste? Cómo reclamar el pago de la Asignación Familiar de ANSES
  • Asignación Universal por Hijo: $93.786,90.
  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $305.396,11.

Adicionalmente, la Tarjeta Alimentar no recibirá un incremento en su monto, manteniéndose en los valores establecidos desde hace más de un año. Los montos para octubre, en función del número de hijos, son:

  • Familias con un hijo: $52.250
  • Familias con dos hijos: $81.936
  • Familias con tres o más hijos: $108.062

¿Cómo afectará el feriado del Día de la Raza al calendario de pagos de AUH?

El próximo Día de la Raza se celebrará el 12 de octubre, un domingo, por lo que el gobierno de Javier Milei ha decidido trasladar el feriado al viernes 10 de octubre. Esta medida afectará el calendario de pagos de AUH, que, al igual que en noviembre, se verá alterado por los días de asueto.

Aunque no se ha oficializado el calendario de pagos de ANSES, se espera que se mantenga un sistema similar al de meses anteriores. Las acreditaciones para AUH están previstas para coincidir con las de los jubilados, y las fechas tentativas son las siguientes:

  • Documentos terminados en 0: a partir del 8 de octubre
  • Documentos terminados en 1: a partir del 9 de octubre
  • Documentos terminados en 2: a partir del 13 de octubre
  • Documentos terminados en 3: a partir del 14 de octubre
  • Documentos terminados en 4: a partir del 15 de octubre
  • Documentos terminados en 5: a partir del 16 de octubre
  • Documentos terminados en 6: a partir del 17 de octubre
  • Documentos terminados en 7: a partir del 20 de octubre
  • Documentos terminados en 8: a partir del 21 de octubre
  • Documentos terminados en 9: a partir del 22 de octubre
Asignaciones Familiares en Octubre 2025: Consultá los montos y fechas de cobro actualizadas
Asignaciones Familiares en Octubre 2025: Consultá los montos y fechas de cobro actualizadas
Anses

