AUH: ¿Cuánto cobrarán en octubre y qué cambios trae la Tarjeta Alimentar?

En octubre, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) experimentarán un aumento en sus mensualidades, junto con el cobro de la Tarjeta Alimentar. Este incremento impactará positivamente en los haberes de las familias argentinas beneficiarias.

¿Cuáles son los nuevos montos de AUH y la Tarjeta Alimentar en octubre?

Según información proporcionada por ANSES, los cambios en los montos para AUH son los siguientes:

Asignación Universal por Hijo: $93.786,90.

$93.786,90. Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $305.396,11.

Adicionalmente, la Tarjeta Alimentar no recibirá un incremento en su monto, manteniéndose en los valores establecidos desde hace más de un año. Los montos para octubre, en función del número de hijos, son:

Familias con un hijo: $52.250

$52.250 Familias con dos hijos: $81.936

$81.936 Familias con tres o más hijos: $108.062

¿Cómo afectará el feriado del Día de la Raza al calendario de pagos de AUH?

El próximo Día de la Raza se celebrará el 12 de octubre, un domingo, por lo que el gobierno de Javier Milei ha decidido trasladar el feriado al viernes 10 de octubre. Esta medida afectará el calendario de pagos de AUH, que, al igual que en noviembre, se verá alterado por los días de asueto.

Aunque no se ha oficializado el calendario de pagos de ANSES, se espera que se mantenga un sistema similar al de meses anteriores. Las acreditaciones para AUH están previstas para coincidir con las de los jubilados, y las fechas tentativas son las siguientes: